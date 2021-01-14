Vurgun iddiası araştırılıyor

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) akaryakıt alımına müdahale ederek, ihaleyi iptal ettirdiğini açıkladı.

Arıklı, konuyla ilgili açıklamasında, aylık 100 ile 300 milyon TL’lik vurgun iddialarının gündemde olduğu bu süreçte ihalenin yapılmasının doğru olmayacağından Başbakan Ersan Saner ile konuşarak, ihalenin iptalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Erhan Arıklı, “Henüz bazı şeyleri açıklamak için erken sadece akaryakıttaki kaçağı önlesek, ülke ekonomisine ayda 100 milyon TL’lik bir kaynak sağlanacak. Bu konuda her türlü girişim ve araştırmalar tarafımızca yapılmakta” dedi.

Kuruma alınan akaryakıtın kalitesinin de ayrı bir konu olduğunu kaydeden Arıklı, sonuçlanmış bir Meclis araştırması olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“İhale şartlarında belirtilen kalitenin altında akaryakıt getiren şirket ceza ödemeye mahkum edildi. Ayrıca ihaleye katılmasının önü de kesildi. Şimdi bir başka aile şirketiyle ihaleye katılıyor. Tüm bu bilgiler ve iddialar tarafımızca araştırılmakta.”

Erhan Arıklı, akaryakıt ihalesinde düzenleme yapılarak, uluslararası ihaleye çıkılması için çalışmışlar başlatıldığını belirtti.

Güç-Sen’den Arıklı’ya cevap

Öte yandan Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, gümrük memurlarının, akaryakıt alışverişi ile ilgili hiçbir işlem esnasında gemi üzerine çıkmadıklarını söyledi.

Özdoğan; Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın gümrük çalışanları ile ilgili söylediklerinin doğru olmadığını savunarak, Arıklı’nın söylemlerini eleştirdi.

Akaryakıt işlemlerinin gerçekleştirildiği Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği bünyesinde görev ifa eden gümrük çalışanlarının, personel eksikliğinden ötürü bu işlemleri yapmakta zorlandıklarına işaret eden Özdoğan, konuyla ilgili bilginin Maliye Bakanlığı’ndan alınabileceğini kaydetti.

Gümrük Çalışanları Sendikası’nın kurulduğu günden bu yana gayrı yasal hiçbir uygulamayı savunmadığını vurgulayan Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğer Arıklı’nın elinde iddialarını doğrulayacak kanıt varsa çıksın açıklasın. Savcılığı, polisi göreve çağırsın.”