Böyle gitmez

Ömer KADİROĞLU- Serdar ŞENGÜL

Meclis Başkanlığı seçiminde UBP’nin adayı Resmiye Canaltay’ın ikinci kez geçersiz oy alması koalisyon hükümetinin çatırdamasına neden oldu; Başbakan Ersan Saner’in erken seçim çağrısı da dengeleri değiştirdi.

Kulislerde seçim tarihi konuşulurken, vatandaşlar da bir an önce sürecin başlayıp bitmesinden yana olduğunu ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, istikrarlı bir hükümet için en kısa sürede erken seçim yapılması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Vatandaşlar, “Ülkede ekonomi başta olmak üzere birçok sorun var. Bu nedenle bir an önce seçim yapılmalı, istikrar sağlanmalı ve yola devam edilmeli” dedi. Bazıları ise erken seçimin bir şey değiştirmeyeceğini, bu nedenle yapılmaması gerektiğini belirtti.



Ne dediler…?

Cem Yıldız

“Bana göre en kısa zamanda seçime gidilmesi ve ne olacaksa olmalı. Bir istikrar sağlanmalı. Bazı şeylerin yoluna girmesi için istikrar şart oldu. Böyle siyasi sallantılarla bir yerlere gelemeyiz. Bizim için devamlılık ve istikrar şart. Ülke ekonomisinin de buna ihtiyacı var.”

Yusuf Ali

“Meclis Başkanlığı seçim sonucunun ardından hükümet istifa etmeli ve erken seçime gidilmeliydi. Pandemi nedeniyle ekonomi başta olmak üzere ülkenin birçok derdi var. Bir an önce seçim olsun bitsin ki istikrar sağlansın. En kısa sürede seçime gidilirse iyi olacak. Süreci uzatmaya gerek yok.”

Bahattin Küçükalp

“Erken seçim olursa açıkçası iyi olur, çünkü şu an koalisyon ülkeyi yönetemiyor. Bu iyi bir şey değil. Tek başına bir iktidar olacak bir hükümet bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Koalisyonla ülke yönetmek zor... Bu onlarca kez yaşadık, gördük. ”

Recep Göktaş

“Açıkçası erken seçim uygundur. En kısa sürede erken seçime gidilmesi şarttır. Çünkü vatandaş olarak gerçekten mağdur bir haldeyiz. Ayrıca mevcut hükümette çatlaklar var ve bunlar ileride daha fazla sorun çıkarır. Şimdiden seçim olsun, bitsin daha iyi.”

Menteş Ali

“Erken seçim olsa da olmasa da artık hiçbir şeyin anlamı yok. Bu saatten sonra öyle bir haldeyiz ki 80’li yılları arar olduk. Her şey ilerlerken biz onlarca yıl geriye gittik. Bir şeyin değişeceğine inancım kesinlikle yoktur. Ayrıca halkın derdi seçim değil, geçinmektir.”

Ertuğrul Beyoğlu

“Gelen gideni aratır, ayrıca seçim artık bizleri ilgilendirmiyor. Bizim derdimiz aş, iş, ekmek kavgasıdır. Pandemi zaten bize darbe vurdu. Bir de siyasi istikrarsızlık üstüne eklenince her şey daha da kötü oldu. Seçim olsa yeni bir hükümet gelse ne değişecek ki…”

Mehmet Dönmezoğlu

“Siyasiler halk ile dalga geçiyor, iş yerleri battı, vatandaşın hali kötü ve inanın keşke Türkiye Cumhuriyeti bize vali atasa ve o şekilde yönetilsek daha iyi olacak. Bizim siyasilerimizin işlevselliği yoktur. Olacağına da inanmıyorum.”

Bekir Demir

“Özel sektör çalışanıyım bana göre seçim konusu bu dönemde iyi olmaz. Çözülecek çok sorun varken pandemi yüzünden halk mağdurken seçimin isabetli bir karar olmayacağını düşünüyorum.”

Sedat Akça

“Erken seçim bir şeyi değişmez. Halkın derdi seçim değil, ekonomi… Çocuğumun kumbarasından para almak zorunda kaldım, alışverişe çıktım. Daha ne diyeyim halkın durumu ortada. Bu ülkeyi bitirdiler, bu saatten sonra ne yaparlarsa yapsınlar… İlgilenmiyorum…”

Ceyhan Orhan

“Bence erken seçim olmamalı zaten piyasa ve halk buna hazır da değil. Türkiye Cumhuriyeti buraya vali atamalı ve artık bu konular ile uğraşmamalıyız. Zaten bizim siyasiler ülkeyi yönetemiyor.”

Halil Poyrazoğlu

“Devleti yönetmek nedir bunu unuttu siyasiler. Meclis’te yapılacak işler şu an yapılamıyor. Etkin bir çözüm yok ve ne yazık ki herkes bencilce hareket ediyor. Böyle bir hükümet olamaz. Ayrıca seçime gidilse ne olacak her şey aynı. Kimse vatandaşı düşünmüyor.”

Hüseyin Debreli

“Siyaseti az çok takip ediyorum ve şu an içerisinde bulunduğumuz ortamda bir erken seçim olması gerektiğini düşünüyorum. Devlette şu anda bir istikrarsızlık ve bir tutarsızlık vardır. Meclis’in şu anda içerisinde bulunduğu durum iç açıcı değildir. Bir Meclis Başkanı bile seçilemedi. Siyasette bir anlaşmazlık, bir çekememezlik ve bir kavgadır gidiyor. Tüm bu olumsuzluklar göz önünde tutulduğu zaman olması gereken erken seçimin ne kadar erken olursa toplum için o kadar iyi olacağı görülüyor.”

Mehmet Gürsel Çimen

“Siyasetle az da olsa ilgileniyorum. Şu an için içerisinde bulunduğumuz ortamda erken seçim yapılması bir karışıklığa neden olacağından olmasa daha iyi olur diyebilirim. En başta pandemi nedeniyle seçimin iyi bir ortam yaratacağına inanmıyorum. Meclis içerisinde karmakarışık bir durum yaşanıyor. Yapılması gereken işler beklemede ve Meclisteki karmaşa nedeniyle tüm işler bekliyor. Seçime gidildiği zaman devlette tüm işler kilitleniyor.”

Mustafa Emirkan

“Siyasetle yakından ilgileniyorum. Şu anda içerisinde bulunduğumuz ortamda bir erken seçim yapılması taraftarı değilim. Pandemi ile mücadele edilen bir ortamda yapılacak bir seçimin kimseye faydası olmaz. Meclis’te bir karmaşa yaşanıyor. Dışa kapalı bir ülke olduğumuz için birtakım sıkıntılar yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek. Türkiye bize yardımcı oluyor ancak ne kadar da yardımcı olsa kendi içimizde tartışmalar yaşanıyor.”

Ekrem Kılıç

“Erken seçim içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı ortamda hem ekonomik hem de sağlık açısından zor olacağından yapılması doğru olmaz. Erken seçim için şu an çok erken. Meclis İçerisinde bir karmaşa yaşanıyor. Meclis içerisinde sürekli tartışmalar yaşanıyor ve bu tartışmaların bir süre sonra düzeleceğine inanıyorum.”

Ahmet Nurçil

“Siyasetle bayağı ilgileniyorum. Şu anda siyasette yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkenin içerisinde bulunduğu durumda bir erken seçim olmalıdır. Erken seçim olmalıdır ancak yine seçim külfeti vatandaşa yüklenecek. Buradaki seçimlere de anlam veremiyorum. Bir seçim yapılıyor ormancı sağlıkçı, sağlıkçı da ekonomici oluyor. Her seçim sonrasında ilk yapılan icraat zam olduğu için vatandaşlar erken seçim demeye de korkuyor. Hükümet henüz yeni bir hükümettir ve biraz daha bekleyip görmek gerekiyor. 1976 yılından beri buradaki siyaset bir adım ileri gitmedi.”

Mehmet Şahan

“Siyasetle çok fazla ilgilenmiyorum ancak basından yaşanan sıkıntıları takip ediyorum. Hükümet şu anda çok büyük bir karmaşanın içerisindedir. Ayakları üzerinde duramıyor. Hükümet edenler bir yandan salgınla uğraşırken bir yandan da kendi içinde kendi kendileri ile uğraşıyorlar. Tüm dünyada yaşanan salgının ülkemizde de etkileri sürerken herkesin birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. İleriye gidebilmek için birlik olunması gerekirken siyasiler meclis kürsüsünde bir birlerini kötülüyorlar. Erken seçim gündemde ancak siyasette pek bir etki sağlayacağını düşünmüyorum. Hiç kimse tek başına iktidar olamayacağı için gerek olmadığını düşünüyorum. Her seçim devlete alınan yüzlerce işçi, büyük bir maliyet ve büyük zamlar demektir. Bu nedenle şimdilik böyle kalmasını istiyorum.”

Ziya Güçhan

“Siyasetle çok yakından ilgileniyorum ve gündemi her gün takip ediyorum. Şu anda siyasette büyük bir karmaşa yaşanıyor ve bu durum hiç hoş değil. Partilerin kendi içlerinde büyük kavgaları var. Bir Meclis Başkanı adayı çıkartılıyor ancak Meclis’te oylanırken kendi çıkarttıkları adaya oy vermiyorlar ve başkan seçilemiyor. Meclis’te boş oturumlar aldı başını gidiyor. Yeni hükümet kuruldu kurulalı yaptığı tek icraat zam olmuştur. Büyük bir karmaşa içerisinde gidiyoruz. Bugün bir erken seçim olması halinde yine aynı insanlar seçileceği ve boş yere bir külfet oluşturulacağı için şu an erken seçime şahsen ben sıcak bakmıyorum.”