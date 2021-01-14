Kuzeyde 19, güneyde 227 vaka; 6 can kaybı

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte 2 bin 40 test yapıldı, Kuzey Kıbrıs’ta 19, Güney Kıbrıs’ta ise 6 can kaybı meydana geldi, 227 yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 40 olduğunu, 13’ü yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1 kişinin Gazimağusa ve 1 kişinin İskele bölgesinden olduğunu belirtti.

Pilli’nin açıklamasına göre; Coronavirüs’te son durum şöyle: Yapılan toplam test sayısı 358 873. Toplam vaka sayısı 1829. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 1575. Tedavisi devam eden vaka sayısı 243. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 42. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 198. Toplam kaybedilen hasta sayısı 11. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.

28 yaşında Corona’dan öldü

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüs nedenli 6 can kaybı meydana geldi, 227 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; yapılan 13 bin 298 testin 227'si pozitif çıktı, biri 28 yaşında olmak üzere 77, 85, 89 ve 91 yaşındaki 5 kadın ile 78 yaşındaki erkek olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Böylece pandeminin başından beri can kayıpları 164'e, toplam pozitif vaka sayısı da 28 bin 124'e yükseldi. Hali hazırda tedavi görmekte olan hasta sayısı 198, durumu ciddi olanların sayısı da 59 olarak açıklandı.

Türkiye’de 9 bini aşkın vaka

Türkiye'de de son 24 saatte 173 bin 603 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel Coronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 173 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 325’e yükseldi.