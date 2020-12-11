Türkçenin AB’nin ana dili olması için başlatılan imza kampanyasının tanıtımı yapıldı

Anıl IŞIK

Avrupa Parlamento (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek ve Kuzey Kıbrıs’taki temsilcisi Derya Beyatlı’nın dün Lefkoşa’da düzenlediği basın toplantısında, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin (AB) resmi dili olması için açılan imza kampanyasının tanıtımı yapıldı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde İnsan Hakları Evi’nde düzenlenen ortak basın toplantısına, Kızılyürek’in AP’de başlattığı imza kampanyasına destek veren 33 örgütün bazı temsilcilerin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve Avrupa Parlamentosu’nu (AP) temsilen Evangelos Vasileiou da katıldı.

Kızılyürek’in temsilcisi Derya Beyatlı tarafından geçen ay açılan imza kampanyası, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türkçe dilinin AB resmi dili olmamasının Avrupa yurttaşı Kıbrıslı Türklere karşı “dile dayalı bir ayrımcılık yarattığı” gerekçesiyle başlatılmıştı.

Kampanyaya destek çağrısı yapılan tanıtımda, şu internet adresinden imza verebileceği kaydedildi:

https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0754%252F2020/html/Petition-No-0754%252F2020-by-Derya-Beyatli-%2528Cypriot%2529-on-the-discrimination-of-Turkish-speaking-Cypriots-as-EU-citizens

Kampanyayı desteklemek için öncelikle kayıt yaptırmak, daha sonra yine aynı linki kullanarak ya da Turkish Language diye arama yaparak 754/2020 numaralı kampanyaya ulaşılması gerektiği belirtildi.

Dile dayalı ayrımcılığa son verilmesi çağrısı

Basın toplantısında, Kızılyürek ve Beyatlı, herkesi, AB’nin her türlü ayrımcılığı yasaklayan AB Temel Haklar Şartnamesinin 21’inci maddesine atıfta bulunan kampanyaya ilgi göstererek, AP’ye “dile dayalı bu ayrımcılığa” son vermesi çağrısında bulundu.

Brüksel’de bulunan Kızılyürek, Skype aracılığı ile canlı olarak katıldığı basın toplantısında, Kıbrıslı Türklerin Türkçe’nin AB’nin ana dili olmamasından dolayı “bir haksızlıkla karşı karşıyla kaldığının bir gerçek olduğunu” ifade ederek, bu konudaki mücadelelerini ısrarla sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Hangi örgütler destek veriyor?

Kampanyaya şu ana kadar destek veren örgütün isimleri şöyle: Barış Derneği, Barış Yürüyüşü, Barolar Birliği, Basın-Sen, Biyologlar Derneği, CMIRS, Cumhuriyetçi Türk Partisi, EMAA, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Gençler Toplumda Öne Çıkıyor, Girne Düşünce Derneği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, KAYAD, Kıbrıs AB Derneği, Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, KUİR Kıbrıs Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Mülteci Hakları Derneği, Peace Players, SeeD, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Sol Hareket, Toplumcu Demokrasi Partisi, Üçüncü Toplum Forumu, Unite Cyprus Now, Yeni Kıbrıs Partisi, Yeşil Barış Hareketi ve Yunan Dili Derneği.