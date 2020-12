Kıbrıslı Türklere yönelik insan haklarına aykırı politikalar kabul edilemeyecek

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanan direkt uçuş kısıtlaması, spor ambargosu ve diğer tüm izolasyonların kabul edilemeyeceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıslı Türklerin, adada egemen eşit bir halk olduğuna dikkat çekerek “Böylesi bir günde, sizlerin bize verdiği mesaj bize güç katmaktadır. Bundan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilanının ardından Başpiskopos Makarios’un kurulan cumhuriyeti Enosis’e sıçrama tahtası olarak gördüğüne dair açıklamaları bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bugüne kadar yürütülen çözüm çabalarının Rum tarafının tavrı yüzünden çözümsüz kaldığını ifade etti ve Kıbrıslı Türklere insan haklarının iade edilmesini talep etti.

Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan, haksız ve insan haklarına aykırı kısıtlama ve ambargolara rağmen KKTC’nin gelişiminin süreceğine dikkat çekti.

Maraş açılımına da değinerek bölgedeki Vakıf mallarına halel getirmeksizin Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla bölgenin insanlığa kazandırılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle Maraş’ta atılan adımın önemine dikkat çekti.

Yaşanan acı tecrübelere dikkat çekti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan her bireyin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm haklarına sahip olduğunu vurguladı.

Mesajında, Kıbrıslı Türklerin insan hakları kavramının önemini yakın tarihin çarpıcı acıları nedeniyle iyi bildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bilinmesini isterim ki; ülkemizde yaşayan her birey, vatandaşımız olsun ya da olmasın, devletimizin güçlü bir kararlılıkla savunduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm haklarına sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Tatar’ın açıklaması şöyle devam etti:

“Yılda bir kez, 10 Aralık tarihinin bu konuya farkındalığı daha da artırmak için kullanılması elbette yeterli değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak devletin, her yetki kullanımında, bu yetkiyi kullanacak idarecilerine seslenmek isterim: Elimizdeki yetkiler, halkın bizlere emanet ettiği yetkilerdir. Bu nedenle devlet idaresi, halkımızın tüm haklarını düşünerek karar almayı temel edinmelidir.

Bilinmesini isterim ki; ülkemizde yaşayan her birey, vatandaşımız olsun ya da olmasın, devletimizin güçlü bir kararlılıkla savunduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm haklarına sahiptir. Aynı şekilde haksız kararlarla Kıbrıslı Türklerin izole edilmesine sebep olan Birleşmiş Milletlerin de, halkımızın temel haklarını bir kez daha düşünmeleri gerektiğini belirtirim. Unutmamalıdırlar ki, dünyadaki tüm insanlar gibi, Kıbrıslı Türkler de, insan haklarının tüm ilkelerini hak etmektedirler.

Bugünü vesile bilip, insan hakları ile ilgili mücadeleyi her zaman sürdürüleceğimizi vurgularken, tüm dünyada, bu alanda mücadele veren herkesi saygı ile selamlarım.”

Kimler mesaj yayınladı?

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla; Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi adına Avukat Aslı Murat, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına Çağrı Cemaller, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları, Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan birer mesaj yayınladı.