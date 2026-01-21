Çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi çevre mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte Haspolat Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti.

Tesisi gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Nilden Bektaş Erhürman, tesisle ilgili hazırlanan sunumu izledi.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da hazır bulundu.

Ehürman, Haspolat Arıtma Tesisi’nin örnek bir tesis olduğunu ancak işletilmesinin zor ve maliyetli olduğunu, ayrıca büyük emek gerektirdiğini söyledi.

Tesisin ortak çalışma kültürü açısından iyi bir örnek oluşturduğuna işaret eden Erhürman, iki toplumun ortak çevre sorununa ortak akılla çözüm üretildiğini vurguladı.

Tesisin verimli çalışmasının ve sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını kaydeden Nilden Bektaş Erhürman, çıkış suyunun yeniden kullanımının gerekliliğine dikkat çekti.

Adada su sorunu yaşandığını ve gelecekte de sorunun daha da artacağını belirten Nilden Bektaş Erhürman, bu nedenle atık suyun tarımda kullanılmasının önem kazandığını ifade etti.

Erhürman, arıtmadan çıkan suyun tarımda kullanılabilmesi için projeler geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bölgede soya fasulyesi projesinin başlatıldığını ancak sürdürülemediğini de hatırlatan Erhürman, tarım politikalarının mutlaka geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Nilden Bektaş Erhürman, gösterilen ilgiden ve tesiste yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Harmancı: Yeni bir istasyon kurulacak

Harmancı ise, belediye meclis üyeleri ve çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmasında, 40-50 dönüm arazi üzerinde deneme amaçlı olarak ülkede üretimi bulunmayan soya fasulyesi ekildiğini belirten Harmancı, hayvancılıkta önemli bir girdi maliyeti oluşturan soya fasulyesinin ülkede üretilebileceğini ispatladıklarını söyledi.

Bölgede kullanılmayan arazilerin bulunduğunu ve devlet tarafından bu arazilerin girilmez bölge ilan edildiğini dile getiren Harmancı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yapacağı çalışmalar ve kooperatifleşme yoluyla bu arazilerin değerlendirilip ekilmesiyle ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlanabileceğini ifade etti.

Atık suyun değerlendirilmesi konusunda projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve Avrupa Birliği’nin bu yıl sunacağı program kapsamında önceliklendirildiğini dile getiren Harmancı, yaklaşık 2 milyon Euro değerinde bir istasyon kurulmasının hedeflendiğini aktardı.

