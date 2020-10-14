Akıncı’ya tam destek

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Merkez Yönetim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’ya destek vereceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda bağımsız aday Mustafa Akıncı’yı destekleyen partimiz, 18 Ekim 2020 tarihinde yapılacak ikinci tur seçimlerde de yine Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştır” denildi.

Açıklama, şöyle sürdü:



“Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’nın bu hedeflere olan bağlılığı ve hedeflere ulaşılmasıyla ilgili katkıları toplum tarafından bilinmekte ve desteklenmektedir.Demokrasimize ve toplumsal irademize yönelik dış karışmaların karşısında olduğumuzu ve kınadığımızı bir kez daha yinelemekte yarar görürüz. Bunun yanında içerideki müdahale davetçilerini de ayrıca kınadığımızın altını çizeriz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda dış müdahalelerin tekrarlanmaması çağrısı yaparken, kendilerince haklı nedenlerle sandığa gitmemeyi tercih eden yurttaşlarımızdan 18 Ekim’de sandığa giderek iradelerini yansıtmalarının önemini hatırlatmak isteriz.Ülkemiz Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de savaş değil barış isteyen, huzur isteyen her KKTC yurttaşını sandığa gidip iradesini yansıtmaya davet ederiz.”