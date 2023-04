Kuzey Kıbrıs'ta hayat durdu

Hüseyin ÇİÇEK

Elektrik Kurumu çalışanlarının genel grev eylemi devam ederken, ülkenin birçok noktasında dün de uzun süreli kesintiler yaşandı.

Özellikle İskele Long Beach bölgesinde kesintilerin 24 saati aşması nedeniyle isyan noktasına gelen vatandaşlar, yetkililerin bu duruma müdahale etmesini istedi.

Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde ve Dörtyol’da elektriksiz kalan vatandaşlar da Kıb-Tek yetkililerini arayıp tepkisini dile getirdi.

Vatandaşlar, kesintiler yüzünden işlerini yapamadıklarını ve ciddi zararlara uğradıklarını belirterek “bu zararları kim karşılayacak?” diye sordu.

Ne dediler

Salih Erel (Muhtar)

“Köyümüzde her gün elektrikler kesiliyor. Köylüler her akşam beni arayarak elektriğin durumunu soruyor. Herkes şikayetçi durumda, bu sorunun artık bir an önce aşılması gerekiyor. Elektrik kesintileri nedeniyle mikro dalga fırınım yandı. Sabrımız taşmış durumda.”

İbrahim Güngör

“Her akşam 20.00 sıralarında elektrikler kesiliyor. Kesildiği zaman da 2 saatten önce gelmiyor. Neden her akşam karanlığa mahkum ediliyoruz. Vatandaşın suçu nedir, yetkililerden ve kurumdan açıklama istiyorum.”

Bekir Sonbaş

“Ramazan ayındayız, tam iftar yapıp oruç açacağımız sırada elektrikler gidiyor. Ağız tadı ile iftarımızı bile yapamıyoruz, karanlıkta kalıyoruz. 20 gündür bu sorunu yaşıyoruz, burada kültür evinde toplu iftar yemeği veriliyor, yüzlerce kişi mum ışığında iftar yapmak zorunda kalıyor, çok yazık.”

Salih Şener

“Günde 1-2 saat mutlaka elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu kesintilerden bıktık usandık, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu bir an önce özelleştirsinler. Çünkü yıllardır aynı sorunları yaşıyoruz ve değişen bir şey olmuyor.”

Osman Geçit

“Sıcaklar başladı, satacağım içecekler elektrik kesintileri nedeniyle dolapta soğumuyor. Yazıklar olsun, 2023 yılında bize bu rezilliği reva görenleri kınıyorum. Esnaf olarak elektrik kesintileri bizi oldukça zor durumda bırakıyor, bu sorunu bir an önce çözsünler.”

Tahir Toker

“ Elektrik kesintilerinden iş yapamıyorum, gelen araçlar dükkanda duruyor, işler aksıyor. Zaten durumumuz perişan bir de bu elektrik kesintileri bizi iyiden iyiye yok ediyor, yeter artık bu rezilliğe bir son verilsin.”