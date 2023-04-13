Dosyası kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da tabanca ve uyuşturucu tasarruf ettiği aracı ile mahkemeye giden ve polisin dikkati sayesinde yakalanan Ali Yavuzcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Benzeri sabıkaları olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 4 Nisan 2023 tarihinde, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görev yapan polisten alınan bilgide, ceza davası için mahkemeye giden zanlı Ali Yavuzcan’ın, aracında yapılan arama sonucunda tabanca, 4 canlı mermi ve bir miktar uyuşturucu bulunduğunu öğrendiklerini ve bölgeye gittiklerini söyledi.

Polis, araçta yapılan arama sonucunda yarım gram uyuşturucu madde, bir adet 7.65 çapında tabanca ve

4 adet 7.65 tabanca mermisi ele geçirildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve benzeri sabıkaları olan zanlının, cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.