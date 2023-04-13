Güloğlu serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 37 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt ile yakalanan Mehmet Saydam, Özdemir Gencer ve Hasan Güloğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 28 Mart’ta, zanlılardan Mehmet Saydam ve Özdemir Gencer’in ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptıklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, söz konusu ikametgah çevresinde pusu görevine başladıklarını anlattı. Polis, zanlıların evden çıkarak bölgede bulunan köpek kulübesinin altına bir poşet bıraktıktan sonra araçlarına bindiklerini açıkladı.

Zanlıların araca bindikleri esnada alıkonulmak istendikleri sırada Mehmet Saydam’ın koşarak kaçmaya çalıştığını ancak, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirten polis, yapılan üst aramalarında, Özdemir Gencer’in eşofman cebinde bir adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt, araç içerisinde de 2 adet sentetik cannabinoid içeren uyuşturuculu kağıt bulunduğunu açıkladı.

Polis, kulübe altına bırakılan poşette ise 22 adet, ev içerisinde de yapılan aramada evin çeşitli yerlerinde olmak üzere, mesele kapsamında toplamda 37 adet sentetik cannabinoid içeren kağıt ele geçirildiğini açıkladı. Polis, Hasan Güloğlu’nun da gelmesinin akabinden alıkonulduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, Hasan Güloğlu’nun uygun teminata bağlanmasını, benzeri sabıkaları bulunan Mehmet Saydam ile Özdemir Gencer’in ise cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, Mehmet Saydam ile Özdemir Gencer’in 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, Hasan Güloğlu’nun ise 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve bir kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.