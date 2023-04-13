Kıb-Tek çalışanı Baybora tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 7 farklı trafoya müdahale ederek, elektrik kesintisi yaşanmasına neden oldukları iddia edilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) personellerinden Baybora Gürbüz tutuklanırken, suçla bağlantılı bir kişinin arandığı açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan Gürbüz dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının suç ortağı ile birlikte 10 Nisan 2023 tarihinde 7 trafoya müdahale ettiği ve elektrik kesintisi yaşanmasına neden olduğu belirtildi. Zanlı ile suç ortağının kamera görüntüleri sayesinde tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Löğmen Yücetürk, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda görevli olan zanlının, beraberinde şu an aranan şahıs ile beraber kendi şahsi aracı ile 10 Nisan 2023 tarihinde, akşam saatlerinde, Gazimağusa’da 7 farklı bölgedeki trafoları kapatarak kentin elektriksiz kalmasını sağladıklarını açıkladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlı ve suç ortağının tespit edildiğini aktaran Yücetürk, soruşturmanın yeni başladığını ve aranmakta olan bir kişinin olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023, 09:57