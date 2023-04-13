19 sabıkası var

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da bir şahsa ait eve 3 gün arayla iki kez girip toplam 60 bin TL değerinde eşya çaldıkları iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Cemiloğlu ile kız arkadaşı Suzan Erkanlılar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Abdurrahman Cemiloğlu’nun benzer suçlardan 19 sabıkası olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında Demirhan’da K.S.’nin evine kapının kilidi kırılarak girildiğini; Bosch marka kahve makinesi, su ısıtıcısı, fırın, şaraplık, 75 ekran Samsung marka televizyon, 2 adet 43 ekran Stilevs marka televizyon, 3 adet abajur ve bir adet ayaklı lambader çalındığını söyledi.

Çalınan eşyalardan bazıları bulundu

Polis, memuru çalışan eşyaların toplam değerinin 40 bin TL olduğunu belirtti. Ev sahibinin 24 Mart’ta yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, olay yerinde olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzman tarafından yapılan incelemede meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Polis, 27 Mart tarihinde yine K.S.’nin evine girildiğini belirtti. Polis, bu kez eve tuvalet penceresinin kilidinin kırılarak girildiğini; Stilevs marka ocak, fırın, davlumbaz, ve bir adet mikrodalga çalındığını söyledi. Polis, ikinci defada çalınan eşyaların toplam değerinin ise 20 bin TL olduğunu açıkladı.

Polis, 27 Mart tarihinde şikayet yapıldığını, olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzmanı tarafından yapılan incelemede yine meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Polis, geniş çaplı soruşturma başlattıklarını, ikinci el eşya alım-satımı yapan iş yerlerinden araştırma yaptıklarını kaydetti.

Polis, ikinci el ev eşyaları alan bir şahsa Whatsapp üzerinden çalınan eşyaların fotoğraflarının atılarak fiyat araştırılması yapıldığını tespit ettiklerini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada söz konusu telefonu Abdurrahman Cemiloğlu'nun kullandığının tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, 3 Nisan 2023 tarihinde çalınan fırın, mikrodalga ve ocağın Lefkoşa’da ikinci el eşya satan bir iş yerinde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Suzan 10 bin nakit ödedi

Polis memuru, eşyaları Abdurrahman Cemiloğlu ve kız arkadaşı Suzan Erkanlılar’ın iş yerine getirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, emarelerden bazılarının zanlı Suzan Erkanlılar’ın ve erkek arkadaşının kaldığı ikametgahta tespit edildiğini anlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Abdurrahman Cemiloğlu’nun benzer suçlardan 19 sabıkası olduğunu belirterek, her iki zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Abdurrahman Cemiloğlu’nun bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına, Suzan Erkanlılar’ın ise 10 bin TL nakit teminat ve bir kefilin 150 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest kalmasına emir verdi.