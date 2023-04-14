Müzakereler başlamalı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ta bu hafta kutlanan Paskalya yortusu çerçevesinde, önceki gün Yunan Alayının (ELDİK) Athalassa’daki askeri kampına yaptığı ziyarette, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis, basın mensuplarının, Rum tarafının son açıklamalarına tepki olarak KKTC tarafından yapılan açıklamanın kendisine sorulması üzerine “Kıbrıs sorununun kendileri açısından bir iletişim oyunu olmadığı gibi, sorumluluk yükleme oyunu da olmadığı” yanıtını verdi.

Uluslararası toplum veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından, müzakerelerin yeniden başlamasının iki devlet çözümüne ilişkin Türk yaklaşımı tarafından sağlanamadığının düşünülmesinin kendilerini memnun etmediğini de öne süren Hristodulidis, kendilerini ilgilendiren şeyin işin özü olduğunu ve işin özünün de çıkmazın nasıl aşılacağı olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorununa aktif katılımına ilişkin önerisi konusunda spesifik bir şey olup olmadığına dair soruya karşılık ise Hristodulidis, teknokratik aşamada gelişmeler olduğunu ve çalışma arkadaşlarının ya AB üye devletlerinin yabancı liderlerinin çalışma arkadaşları, ya da AB’nin kurumsal organlarının başındaki kişilerle temasta olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, RMMO mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada ayrıca “RMMO’ya katıldıkları zaman aldıkları eğitimin ötesinde, bu noktada görev yapmanın ve karşılarında işgal altındaki Lefkoşa’yı görmenin özel bir simgeye sahip olduğu bir bölgede bulunduklarını” da ifade etti.

Hristodulidis’e bu ziyaretinde Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile RMMO Komutanı Korgeneral Dimikritos Zervakis’in eşlik ettiğini de yazan gazete, Savunma Bakanı Yorgallas’ın konuşmasında, Ledra Caddesinde bulunan söz konusu nöbet kulübesinin, 1964 yılından bu yana bölgenin ve Lefkoşa’nın tarihi hakkında konuştuğunu söylediğini ekledi.