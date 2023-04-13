Koç’un durumu kritik

Girne’de bir eğlence mekanının park alanında yaşanan olayda, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle darp ettikleri iki kişiyi hastanelik eden Kemal Davulcular, Ahmet Topaloğlu ve Hüseyin Atasayar hakkındaki soruşturma sürüyor.

Alkolün etkisiyle hareket edip, “Bize neden yan baktınız” diyerek darp ettikleri iki kişiden Kadreddin Koç’un beyin kanaması geçirmesine, Yavuz Buğra Tüken’in ise burun ve kaburga kemiklerinin kırılmasına neden olan zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Kadreddin Koç’un hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 9 Nisan 2023 tarihinde saat 01.15 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Polis memuru, bir işletmenin park alanı içerisinde Kemal Davulcular, Ahmet Topaloğlu ve Hüseyin Atasayar’ın kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle Kadreddin Koç ve Yavuz Buğra Tüken'e sataştıklarını söyledi. Polis, önce sözlü olarak iki şahsa sataşan 3 zanlının daha sonra fiziksel saldırıya geçtiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların Koç ve Tüken’i tekme, tokat darp ettiklerini belirtti.

Polis memuru, Koç’un başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiğini, Tüken'in ise burun ve kaburga kemiklerinin kırıldığını belirtti.

Koç’un Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi servisinde kontrol altına alındığını kaydeden polis, Tüken'in ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Olayın ardından zanlıların gözaltına alındığını kaydeden polis, yapılan kontrolde Kemal Davulcular’ın olay esnasında 180, Ahmet Topaloğlu’nun 212 ve Hüseyin Atasayar’ın ise 171 promil alkol etkisi altında olduklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve Koç'un hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında ‘ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.