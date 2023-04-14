Öğrencilerin ufku açıldı

Başkent Lefkoşa’nın köklü eğitim kurumlarından Demokrasi Ortaokulu ülkemizin önemli fikir adamlarından yazar, siyasetçi İsmail Bozkurt’u ağırladı. Okulda düzenlenen "Edebiyat Söyleşileri" projesi kapsamında İsmail Bozkurt öğrencilerle buluştu. Demokrasi Ortaokulu Müdür Muavini Türkan Güneş Osman'ın başkanlığında gerçekleşen söyleşide, 8’inci sınıf öğrencileri İsmail Bozkurt’u tüm yönleriyle tanıma fırsatı yakaladı. İsmail Bozkurt, 5 ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi eserini imzalayıp okul kütüphanesine armağan etti. Öğrencilerle keyifli ve bir o kadar da ufkunu açan söyleşi gerçekleştiren Bozkurt, Kıbrıs Türk Edebiyatının zenginliğini anlattı.