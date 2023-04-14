İlgiyle izlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kuş Albay”ı DAÜ ve Gazimağusa ile buluşturdu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Hristo Bohtchev’in yazdığı ve İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı - Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu yönetmeni Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyunu, 11 Nisan Salı günü, saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahne aldı.

Oyun öncesi, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced tarafından “Kuş Albay” ekibine teşekkür plaketi takdim edildi.