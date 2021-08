Kuzey Kıbrıs’ta 132 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 17 bin 152 olduğunu, 102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlandığını ve 169 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 kişi yurt dışından deniz yolu, 5 kişi ise hava yoluyla ülkeye gelirken, 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altındaydı. 102 kişi ise yerel vaka olarak tespit edildi.

Yerel vakaların 47’si Girne, 30’u Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 4’ü İskele, 2’si Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılım şöyle:

“Lefkoşa Merkez- 4 / Gönyeli-4/ Marmara-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2/ Dumlupınar-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-5/ Yılmazköy-1 /Alayköy-1; Girne Merkez-20/ Esentepe-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Tepebaşı-1/ Ozanköy-3/ Dikmen-1/ Kaşgar-1/ Lapta-3/ Alsancak-11/ Çatalköy-2; Gazimağusa Merkez-5/ Tuzla-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Karakol-1/ Mutluyaka-1/ Gülseren-1/ Kaliland-2/ Pile-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4; İskele Merkez-1/ Aygün-1/ Altınova-1/ Mersinlik-1; Güzelyurt Merkez-1/ Zümrütköy-1”

4 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün yapılan test sayısı 17 152.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 132.

Ülke dışından gelen vaka sayısı 6.

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 24.

Yerel vaka sayısı 102.

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 169.

Yapılan toplam test sayısı 2.020.782.

Toplam vaka sayısı 12.035.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 10.506.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 1489.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 90.

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1292. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 100. Toplam kaybedilen hasta sayısı 40.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7.

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 4171.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 350.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 218.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 2490.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 32.171”

Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 575 yeni vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüs bir can daha alırken, 575 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı dün meydana gelen can kaybıyla salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 430'a yükseldiğini açıkladı.

Dün yapılan 61 bin 462 testle birlikte toplam vaka sayısı 103 bin 889'a ulaştı. 90’ının durumu ciddi olmak üzere hastanede tedavisi süren 273 hasta bulunuyor.