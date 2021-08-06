Güney: ‘Yunan halkının yanındayız’

Güney Kıbrıs’ın, Atina yakınlarındaki Varipombi ve birçok noktada çıkan orman ve kırsal alandaki yangınların söndürülmesi çalışmalarına katkı koymak için Yunanistan’a ekip gönderdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Yunanistan’da çeşitli noktalarda çıkan yangın haberine geniş şekilde yer verirken Güney Kıbrıs’ın C 130 tipi askeri bir uçakla 20’si Sivil Savunma Teşkilatı’ndan, 20’si de Rum Orman Dairesi’nden olmak üzere toplam 40 kişilik bir ekibi teçhizatıyla Yunanistan’a gönderdiğini yazdı.

Habere göre, yangın söndürme çalışmalarına 2 de itfaiye aracı gönderildi.

Haravgi gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunan halkının yanında olduklarını belirtti.

Anastasiadis açıklamasında Yunanistan’ın yangınların söndürülmesine yönelik çabalara destek verilmesi yünündeki çağrısına hemen yanıt verdiklerini de ifade etti.

Yunanistan’daki yangınlar Alithia’da “Yunanistan’da Dün 118 Yangın Çıktı-Eğriboz Adası ve Antik Olimpia Kenti Yanıyor”; Haravgi’de “Antik Olimpia Kenti Boşaltıldı-Eğriboz Yanıyor-Yangın Denize Ulaştı”; Politis’de “Geride Yanmış Evler, Toprak ve Canlılar Bıraktı”; Fileleftheros’da “Yunanistan Yine Yanıyor-Yunanistan Ateş Çemberinde” başlıklarıyla yer aldı.