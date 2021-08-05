Yazda büyük çile

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt bir gün süreyle elektriksiz kaldı; Çatalköy, Esentepe ve Alsancak’ta su sıkıntısı giderek artmaya başladı. Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle dün gün boyunca Güzelyurt Çarşı, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi bölgelerine elektrik verilemedi. Uzun süren arıza tespit çalışmaları nedeniyle kavurucu sıcakta evlerinde bunalan vatandaşlar ise isyan bayrağını açtı. Diyalog’a ulaşan birçok bölge sakini evlerinde yaşlıların ve hastaların bulunduğundan dert yandı, elektrik kesintilerinden şikayette bulundu.

Ülkenin farklı noktalarından Diyalog’a ulaşan vatandaşların bir başka şikayeti ise hava sıcaklığının artmasıyla birlikte baş gösteren su sıkıntısı idi… Şikayetler üzerine muhabirimizin görüşüne başvurduğu ilgili belediyeler, Geçitköy Barajından gönderilen suların düzensiz ve yetersiz bir şekilde dağıtıldığını aktardı. Belediye Başkanları, Su İşleri Dairesi ile yapılan görüşmelerde sorunun ne olduğu bilgisinin kendilerine verilmediğini savundu. Vatandaşlar ise yaşanan su sorununa acil çözüm istiyor. Diyalog’un ulaştığı belediye başkanlarının görüşleri şu şekilde oldu:

Hulusioğlu: Yeterli su gönderilmiyor

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, bölgede yaklaşık 10 gündür su sorunu yaşandığını ifade etti. Hulusioğlu, Su İşleri Dairesi ile yapılan görüşmede sorunun ne olduğu ile ilgili bilgi alamadığını ifade ederek bölgeye pompalanan suyun yetersiz olduğunu kaydetti. Geçitköy Barajı’ndan Çatalköy su depolarına yeterli miktarda su gönderilmediği için vatandaşlara düzenli bir şekilde su dağıtımı yapamadıklarını ifade eden Hulusioğlu, belediyeye bağlı Çatalköy, Arapköy, Beylerbeyi köyünün bir kısmı ile Ozanköy’ün bir kısmında su sorunu yaşandığını belirtti.

Erdoğan: 3 aydır gönderilen su yetersiz

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise Diyalog’a yaptığı açıklamada Türkiye’den gelen suyun Esentepe bölgesine gönderilen miktarın yetersiz olduğunu savundu. Esentepe Belediyesi sınırları içerisinde 2 bin 500 nüfus sayısına göre bir planlama yapıldığını ancak üç aydır bölgede 20 bin insanın olduğunu ve bu 20 bin insanın 3 ay daha bölgede olacağını söyleyerek suyun yetersiz kaldığını ifade etti. Günlük su ihtiyacının 5 bin ton olduğuna dikkat çeken Erdoğan şu anda planlı bir şekilde saatlik olarak bölgelere su verdiklerini ifade etti. Öte yandan Esentepe Belediyesi’ne bağlı Alagadi ve Beşparmak köyünün Türkiye’den gelen sudan yararlanmadığını söyleyen Erdoğan, bu iki bölgeye suyun, bölgedeki su kuyularından sağlandığını ancak onun da yetersiz olduğunu kaydetti.

Ataser: Son bir yıldır sorun hissedilir boyutta

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser konu ile ilgili Diyalog’a yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun bölgeye yeterli oranda gönderilemediğini ve buna bağlı olarak Alsancak Belediyesi’ne bağlı 4 bölgede su sorunları yaşandığını dile getirdi. Ataser bölgenin saatte 150 ton suya ihtiyacı olduğunu ancak şu an yaklaşık 85 ton saatte su alabildiklerini belirtti. Bölgeye ait su kuyularının da çalıştırıldığını ancak yetersiz olduğunu ifade eden Ataser, son bir yıldır su sıkıntısının hissedilir boyuta ulaştığını söyledi. Ataser, yaşanan sorunla ilgili yaptıkları görüşmelerde teknik bir hatadan dolayı yeteri miktarda suyun bölgelere gönderilemediğini öğrendiklerini kaydetti. Ciddi bir su sorunu ile mücadele edildiğini kaydeden Ataser, var olan teknik sorunun giderilebilecek bir sorun olmadığını savundu. Ataser, projenin hazırlanırken ileriye yönelik olmaması nedeniyle sorunların yaşanmaya başladığına vurgu yaptı.