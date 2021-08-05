KKTC Hükümeti tarafından 47 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ın ziyaretçi sayısı 180 bini aştı.

Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan ve bu ay itibarıyla ikici aşamasına geçilen Maraş yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Maraş'ı ziyaret eden kişi sayısı 180 bin 207'ye ulaştı. KKTC'de salgın koşulları nedeniyle bir süre uygulanan tam kapanma koşullarına rağmen yerli ve yabancı turistlerin Maraş'a ilgisi devam ediyor.

8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeye göre, Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerini sağlamak içim büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sunuyor.

Ziyarete açık bölgede bulunan toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 plaj bölgesine, Gazimağusa Belediyesi'nin yoğun çalışmalarıyla güneş şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilirken, güvenlik tedbirleri kapsamında cankurtaranlar görevlendirildi.

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri görsel olarak da bölgeye katkı sağlıyor.

Bölge sakinleri memnun

Bölge sakinlerinden Naime İrisoğlu, Maraş'ın açılmasının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, bölgenin ekonomiye kazandırılmasıyla birçok kişiye iş imkanı sağlanabileceğini belirtti.

İrisoğlu, "İnşallah Maraş açılımının devamı gelir, açılsa bizim için de Rumlar için de güzel olur. Tellerin kaldırılmasını tabii ki isteriz. 46 yıldır Maraş'ın kapalı olması bizim için gerçekten kötü. Hayalet bir şehirdi ve canlanmasını istiyoruz." dedi.

Emekli polis Erdal Özgöray, Maraş'ın açılım sürecini desteklediğini, böyle bir atılım için geç bile kalındığını söyledi.

Ertuğrul Çakırgöz, Maraş'ın çok daha önce açılması gerektiğini aktararak açılmanın çok büyük faydaları olacağını ve KKTC'de istihdam yaratacağını ifade etti.

Rumların da Maraş'ta Türk yönetimi altında yaşayabileceğini söyleyen Çakırgöz, çok fazla Rum vatandaşının Maraş'a gelmesini beklediğini iddia etti.