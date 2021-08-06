Niyetiniz kara para aklama mı?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi eleştirerek, “Kimsenin halkın ve devletin itibarını zedeleyecek, uluslararası alanda güvenirliğini yerle bir edecek adımlar atma hakkı yoktur” dedi.

Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin çıkardığı yasa gücünde kararnameyle neyi amaçladığını sorarak, kararnamede yer alan “Araştırma, vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır” ifadesinin “Nerden buldun, nereden getirdin paranın kaynağı nedir bakmayacağım” anlamına geldiğini savundu.

“Kimsenin halkın ve devletin itibarını zedeleyecek, uluslararası alanda güvenirliğini yerle bir edecek adımlar atma hakkı yoktur” diyen Özersay, Maliye Bakanı ve hükümete madde madde sorular yöneltti.

Özersay’dan hükümete zor sorular

Açıklama şöyle:

“Olmaz ya, diyelim ki ülkemizde yıllar önce batan, batırılan bankalardan İsviçre’ye paralar kaçırıldıysa binlerce mudinin bu paraları da getirilip ‘kayıt altına’ alınıp, temizlenebilecek mi mesela? Görünen o ki evet;

Olmaz ya, diyelim ki sanal bahisten büyük paralar kazanılıyor ve yurt dışında bir yerlerde kripto para olarak tutuluyor, mesela bunlar da normal şartlarda kara paranın aklanmasını düzenleyen yasaya göre ülkeye sokulamazken, artık ülkeye getirilebilecek ‘kayıt altına’ alınabilecek ve temizlenebilecek mi mesela? Görünen o ki evet;

Olmaz ya, diyelim ki yurt dışında veya ülkemizle bağlantılı olarak uyuşturucudan veya terörizm bağlantılı silah kaçakçılığından elde edilen büyük miktarda para yurt dışında veya yurt içinde kayıt dışı olarak bulunuyor, bu kirli paralar da ‘kayıt altına’ alınıp, temizlenebilecek mi mesela? Görünen o ki evet; peki temizlenmesi öngörülen bu kirli para, ülkeye sıcak para girişi için yapılıyorsa ve bir an için bu sebeple yani ülkedeki sıcak para ihtiyacını gidermek için yapıldığı iddia ediliyorsa (ki bu ahlaki olarak da kabul edilebilir bir şey değildir) bu paralar ülkeye girdikten sonra bu ülkede mi kalacak? Yani bir yatırım yapmak veya belirli bir süre ülkede kalmak gibi bir şart bir yükümlülük var mı? Görünen o ki hayır;

Peki temizlenmesi öngörülen bu kirli paradan vergi alarak maliye gelir elde etmeyi hedefliyorsa (ki bu ahlaki olarak da tamam değildir) bu vergi oranı nedir? Yüzde 2,5 evet sadece yüzde 2,5! Ülkemizde kurumlar vergisi yüzde 20’lerde seyrederken, gelir vergisi yüzde 30’lara çıkabiliyorken devleti kandırıp, yasa dışı şekilde saklanan, veya yurt dışına kaçırılan ya da kayıt dışı şekilde artık bilmem kaç yıl yurt dışında tutulan bir paradan bir gelirden alınacak vergi sadece yüzde 2,5 ve sonra bu rakam da kayıt alına alındıktan sonra ödenmesi gereken vergiden düşülecek.

Peki geriye doğru vergi yükümlülüğü? Yok, öyle bir geriye doğru ceza veya yükümlülük yok.”