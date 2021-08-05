Polisi yormadı

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen jant hırsızlığıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan Mansur Nazarov isimli zanlı hakkında tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı Mansur Nazarov’un sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, geçtiğimiz Haziran ayında Minareliköy’de işletmeciliğini Erkan Taşyürek’in yapmış olduğu lastik servisinde muhafaza edilen tanesi 250 TL’den 10 adet 2. el araç jantlarının Mağusa’da sakin Mansur Nazarov tarafından sirkat edildiğini söyledi.

Polis, 3 Ağustos’ta Mağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında meydana gelen sirkat meselesi konusunda sorgusu yapılan zanlının, soruşturma sırasında bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlı kendisine okunan yazılı davasını kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının Türkmenistan uyruklu olup KKTC’de çalışma izinli olarak bulunduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Haftada bir polise gidecek

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 2 bin 500’er TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.