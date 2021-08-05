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Larnaka ve Baf 722 bin yolcu ağırladı

Larnaka ve Baf Havaalanları bir ayda 722 bin yolcuya hizmet verdi

Larnaka ve Baf 722 bin yolcu ağırladı
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  Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf Havaalanları’nın Temmuz ayında aşırı bir yoğunluk yaşadığı bildirildi.

  Haravgi gazetesi; Larnaka Havalimanı’nın, geçtiğimiz Temmuz ayında gelişler ve gidişler olmak üzere 524 bin 609 yolcuyla hizmet verdiği,  Baf Havaalanı’yla birlikte yolcu sayısının 722 bin 145 olduğunu yazdı.
   Gazete, bu hafta içinde sadece Larnaka havalimanına yönelik 472 uçuşun gerçekleşeceğini, ayın son haftasında ise uçuş sayısının 489’a ulaşacağını belirtti.
Gazete Baf Havalimanı’na ise 2-8 tarihlerinde 178, 16-22 Ağustos haftası 200 ve ayın son haftasında ise 210 uçuşun yapılacağı kaydedildi.
   Kuzey Kıbrıs’ın Ercan Havaalanı’na ise günlük 10 uçuş gerçekleşiyor. 

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 09:51
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