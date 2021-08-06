“Şimdi dayanışma zamanı”

Cumhurbaşkanı ve hükümet önderliğinde, bazı oda ve birlikler, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında konutlarını kaybetmiş olan yangın zedeler için bağış toplanması amacıyla destek kampanyası başlattı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Otelciler Birliği ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın katkılarıyla düzenlenen, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleye Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma gösterilmesi için düzenlenen kampanyaya tüm KKTC halkının destek olması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Şimdi sıra bizdedir! Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz önderliğinde organize ettiğimiz destek kampanyamız başlamıştır. Halkımızın desteği ile büyüyeceğine inandığımız bu kampanyada toplanacak bağışlar ile konutlarını yitirmiş olan yangın zedelere toplanacak bağışla konutlar inşa ederek yaşamlarına bir nebze de olsa destekte bulunmayı hedefliyoruz. Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi Türkiye’nin yanında olduğumuzu gösterme zamanıdır. Haydi dayanışmaya!” denildi.



Açıklamada kapmanyaya destek olmak isteyenler için banka hesap bilgileri de paylaşıldı:

Türkiye İş Bankası Hesap Numarası: 6801-291620

IBAN No: TR84 0006 4000 0016 8010 2916 20

Limasol Türk Kooperatif Bankası Hesap Numarası: 200-193-428

UBAN: CT031 2302 9100 0000 0020 0193 428