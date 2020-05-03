‘Bakış açım değişti’

Beyzade ÜNALMIŞ

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut Covid-19 süreci ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede 15 gün önceki durum ile şu anki durum arasında gözle görülür farkın olduğunu söyledi. Geçen haftaya göre bu hafta itibariyle ekonomik ve ligin tescillenmesi adına bakış açısının farklı olduğunu belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, son 14 günde vakanın çıkmayışının kalan 8 maçın oynanması adına önemli olduğunu belirten Dedekorkut, mesafeli idmanların kısa süre içinde başlaması gerektiğini söyledi. Bu konuda ise kendisinin ümitli olduğunu ifade eden Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, kısa süre içinde bu konuda gelişme olmasını umduğunu ifade etti.

Talihsiz açıklama yapan var

En son 12 Mart’ta Çetinkaya ile kupa ikinci maçını oynadıklarını sonrasında ise beklemeye koyulduklarını ifade eden Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, ilk başlangıçta açıkçası ümitsiz olduklarını bununla birlikte ciddi bir karamsarlığın her kesimde olduğu gibi kendilerinde de olduğunu ifade etti. Bu dönemin bu şekilde geçmesinde emeği olan tüm devlet yetkilileri ile birlikte, sağlık çalışanları ve sahada mücadele eden herkese ayrı ayrı teşekkür eden tecrübeli teknik adam, bunlara rağmen yine de tedbirsiz olmamakla birlikte önlem almaya devam ettiklerini söyledi. 15 gün önce Çetinkaya Teknik Direktörü Mehmet Bolkan’ın yaptığı açıklamalara üzüldüğünü ve talihsiz bulduğunu da ifade eden Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini söyledi. Covid-19 vakasının başlangıcı ile şu anki süreç arasında gözle görülür iyileşmenin söz konusu olduğunu vurgulayan Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, özellikle son 14 günde vakanın olmayışı nedeniyle kalan 8 maçın oynanması adına ümit verici olduğunu söyledi.

Zaman kaybetmeyelim

Mesafeli olarak idmanların başlanması gerektiğini söyleyen Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, bunlarla birlikte bilim ve sağlık kurulunun raporlarının vereceği kararın zaman adına son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Özellikle gireceğimiz hafta arasında bu konu adına sıcak gelişmenin yaşanması gerektiğine dair ümidi olduğunu aktaran Dedekorkut, alınacak tedbirler sonrasında mesafeli idmanlara başlamanın zamanı olduğunu ifade etti. Bu ligin kalan 8 maçla tamamlanması gerektiğini ve zaman kaybının yaşanmaması gerektiğini söyleyen Dedekorkut, 5 haftalık hazırlık sürecinin yetersiz olsa bile, en iyi şekilde hazırlanacakları bir dönem planladıklarını söyledi. Şartların her yönüyle hazır olup başlanmasının öncelik olduğuna vurgu yapan Ahmet Dedekorkut, bu dönemi en iyi şekilde planlayarak başlaması gerektiğini ifade etti.

Eylüle kalması sıkıntı olur

Başlayacak olan açılım sonrasında süreci hep birlikte takip edip, normal idmana dönmenin mümkün olduğunu belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, sürecin eylüle kalması durumunda ise sıkıntıların yaşanabileceğini ifade etti. Ahmet Dedekorkut olarak kalan 8 maçın Eylül ayına sarkması durumunda kalan 8 maçı hazırlık maçı modunda oynama düşüncesi olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı sonrasında çıkacak kaosu ise kimsenin kaldırmayacağı düzeyde olacağını söyledi. Ligin ne zaman başlayacağı konusunun en önemli konu olduğunu söyleyen Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, oyuncu grubu ile yapılacak anlaşmalarla birlikte yabancı konusunda ki sürecin de belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ortada tüm bunlara rağmen gözle görülür bir krizin olduğunu belirten Dedekorkut, bu krizi fırsata çevirme adına önlerinde iyi bir sürecin olduğunu söyledi. Altyapı ve takımların yenilenmesi adına iyi bir fırsatın önlerinde olduğunu söyleyen Dedekorkut, maddi ve ekonomik yapıları da düzeltme adına bu sürecin tam fırsat olduğunu ifade etti. 1 aylık sürecin kalan 8 maça hazırlanma adına elbette yetersiz olduğunu hatırlatan Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, olağanüstü bir durumdan geçildiğini ve herkesin bu süreçte özveri yapıp elbirliği ile bu sürece başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.