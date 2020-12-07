Kuzeyde 12, güneyde 270 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; Kuzey Kıbrıs’ta 12, Güney Kıbrıs’ta 270, Türkiye’de ise 30 bin 402 vaka tespit edildi. Kuzeyde can kaybı olmazken, güneyde 2, Türkiye’de ise 195 kişi öldü.

KKTC’de dün yapılan bin 146 testle 2’si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı. Yeni Coronavirüs vakalarının 7’si hava yolu, 3’ü deniz yoluyla adaya gelenlerden çıktı. Tedavisi tamamlanan 2 kişi ise taburcu oldu. Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre; dünkülerle birlikte toplam vaka sayısı bin 176’ya, iyileşip taburcu olanların sayısı bin 58’e, toplam test sayısı 275 bin 105’e yükseldi. Ülkede halen 26’sı pandemi merkezinde, 85’i de pandemi otellerinde takip edilen ve 2’si de yoğun bakım servisinde bulunan 113 vakanın tedavisi sürüyor.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken yapılan 7 bin 918 test sonucunda 270 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi. Covid-19'dan ölenlerin 72 yaşında bir erkek ile 86 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi. Rum kesiminde toplam vaka sayısı 12 bin 451'e; Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 61'e yükseldi.

Türkiye'de 195 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu, son 24 saatte 4 bin 11 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi.