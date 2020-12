13. Maaş'ta sıkıntı yok

Çiğdem AYDIN

Diyalog muhabiri; Paşaköy Belediyesinin 13’üncü maaşları bir ay önceden ödemesi sonrasında diğer belediye başkanlarının görüşlerine başvurdu. KKTC genelinde 15 belediye başkanından 10 tanesi maaşları ödemede sıkıntı olmadığını söylerken, 5 tanesi “devlet katkısı verilirse biz de ödeyeceğiz” dedi.

Karpaz, Yeni Erenköy, Büyükkonuk, Esentepe ve Lapta belediyelerinde çalışanların dikkati; Maliye Bakanlığından gelecek katkı payına yöneldi. Güzelyurt Belediye Başkanı bir milyon 200 bin tutarındaki 13’üncü maaşları ödemede sıkıntı olmayacağını söylerken, en düşük ödemeyi, 20 bin TL ile sadece 4 personeli bulunan Akıncılar Belediyesi yapacak.

Emrah Yeşilırmak (Yeni Erenköy Belediye Başkanı)

Belediyemizde 107 kişi çalışmaktadır. Devlet katkısı yapılırsa ödeyeceğiz. Bizim belediyenin devlet katkısı 829 bin 635 TL’dir. Ay sonuna doğru kesinleşir. Brüt maaşlarımız 780 bin TL civarındadır. 13. maaşlar için 830 bin TL gerekmektedir. Normal maaşları zaten ödedik. Şu anda topladığımız öz kaynak ve devlet katkısı ile maaşlarda sıkıntı yok. Esas sıkıntı 2021 yılı bütçesidir. Maliye Bakanlığından katkı payında artış olmayacağı ve ortaya çıkabilecek hayat pahalılıklarının da ödenmeyeceği bilgisi verildi bize. Ve bu böyle olursa 2021 yılı belediyeler için felaket yılı olacak. Devlet bütçesindeki yerel gelirlerdeki daralma bütçe yapılırken oraya konulmayacaksa bizim için çok ciddi sıkıntı olur. Bizim için borçlanma çözüm değildir. Tasarrufa gitmek gerektiğini düşünüyorum. Sıkıntı borç batağına girmemektir. Belediyenin borcu 24 milyon TL idi. Şu anda 22 milyon TL’ye düştü. Belediyeler Birliğine olan borcumuzu ödedik, diğer tüm borçlarımızı da yapılandırdık. Devlete olan 22 milyon TL borcun 18 milyon TL’si kamu borcu idi. Maliye Bakanlığı ile yaptığımız protokolde ödemelerimizi taksitlendirerek ödüyoruz.

Halil Kasım (Serdarlı Belediyesi)

13. maaşları ödemede bir sıkıntımız yoktur. Toplam 30 personelimiz vardır. Normal maaşlar için 198 bin TL ödüyoruz. 13.maaşlar da o kadar tutacaktır. Bize şu anda devletten gelen 355 bin TL’lik katkı yeterlidir. Elimize gelen para 250 bin TL’dir. Şu anda belediyemizin borç miktarı eski Sigorta, İhtiyat Sandığı ve vergi borçlarıdır. Geçtiğimiz aylar Maliye Bakanlığı ile yapılan protokolle ödeniyor.

Mustafa Aktuğ (Lapta Belediye Başkanı)

Büyük ihtimalle ödeyebileceğiz. 164 personelimiz vardır. Devlet katkımız 13’e bölünür bunun da sebebi 13. maaşın ödenebilmesidir. 13. maaşlar için bir milyon TL gereklidir. Bir maaş geriden ödeme yapıyorum ama maaş ödendi. 13. maaşın da hepsini ödeyeceğiz. Şu an için gündemimizde borçlanma yoktur. Belediye başkanlığı görevine geldiğimde 24 milyon 500 bin TL borç vardı. Şu anda SSK, Kıdem Tazminatları ve İhtiyat Sandığı borçları ödeniyor. Tüm olumsuzluklara rağmen bu borçlar ödeniyor eritiyoruz.

Hulusi Manisoy (Alayköy Belediye Başkanı)

13. maaşlar ödenecek, bir sıkıntı yoktur. Vergiler de dahil olmak üzere 333 bin 781 TL maaş ödemesi yaptık. 13. maaşlar için de 360 bin TL ödeme yapacağız. 40 personelimiz vardır. Belediye olarak borcumuz bulunmamaktadır. Borçlanma da gündemimizde yoktur.

Aziz Kaya (Lefke Belediye Başkanı)

Toplam 120 personelimiz vardır. Devlet katkısına bağlı ve bir müddet daha öz kaynaklarımızın gelirine bağlı olarak da ödeme şansımız vardır. 13. maaşlar için gereken tutar bir milyon TL’dir. Normal maaşlar 900 bin TL tutmaktadır. Borçlanma yapmayız. Borcumuz taksitlendirilmiştir düzenli ödeniyor.

Mahmut Özçınar (Güzelyurt Belediye Başkanı)

Belediyemizde toplam 250 kişi çalışmaktadır. Normal maaşlar için bir milyon 300 bin TL civarı ödeme yapacağız. 13.maaşlar için de bir milyon 200 bin TL ödenecek. Bunu devletin belediyeye verdiği katkıdan ödeyeceğiz. 6 milyon TL borçlanmıştık ancak taksitlerimizi ödüyoruz.

Ahmet Sennaroğlu (Büyükkonuk Belediye Başkanı)

Belediyemizde 54 personelimiz vardır. 13. maaşları geç de olsa ödeyeceğiz. Bunun için gereken para yaklaşık 300 bin TL’dir. Genel borçlanma için yapılandırma yani eski borçların düşük faizlerle borçlanılıp kapatılması belediye meclisinin gündeminde. Borç ödemelerimiz bir takvim şeklinde yapılıyor.

Fırat Ataser (Alsancak Belediye Başkanı)

Alsancak Belediyesinde 100 personel çalışmaktadır. Bunlar için ödenmesi gereken 13. maaş miktarı 930 bin TL’dir. Maaşlar ise 700 bin TL’yi bulmaktadır. Mutlaka 13. maaşları ödeyeceğiz. Ödememek olmaz. Borcumuz yoktur ve borçlanmayı da düşünmüyoruz.

Mehmet Hulusioğlu (Çatalköy Belediye Başkanı)

Şu anda 13’üncü maaş için ne kadar ödeneceğini bilmiyorum. Toplam 94 personelimiz var. Çatalköy Belediyesi olarak yalnızca Sigorta ve İhtiyat Sandığı dairelerine borcumuz var onu da taksitlendirdik ve ödüyoruz.

Suphi Coşkun (Dipkarpaz Belediye Başkanı)

13’üncü maaşları ödememiz devlet desteği olmadan mümkün görünmüyor. 45 personelimiz vardır. Normal maaşlar için 220 bin, 13. maaşlar için ise 150 bin TL’ye ihtiyacımız var. KIB-TEK’e 2 milyon TL ve Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı’na da 1,5 milyon TL borcumuz var. Onları taksitle ödüyoruz ayrıca 32 yıllık borç sebebi ile belediyemizin elektriği kesik. Borçlanma yapmayacağız.

Cemal Erdoğan (Esentepe Belediye Başkanı)

Devlet katkısı olmadan 13’üncü maaşları ödeyemeyeceğiz. 54 personelimiz var. Her ay 220 bin TL maaş giderimiz var. 13. maaşlar içinde 150 bin TL gerekmektedir. İhtiyat Sandığı ve Sigorta dairelerine borcumuz var. Onları da taksitlendirdik o şekilde ödemekteyiz. Borçlanmaya gitmeyeceğiz.

Cemil Sarıçizmeli (Mehmetçik Belediye Başkanı)

Belediyemizde 74 personel var. 13’üncü maaşlarımızı rahatlıkla ödeyeceğiz. Personellerimizin 540 bin TL maaş giderleri oluyor. 13. maaş için ortalama rakamı şu anda bilemiyorum. Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemelerini de yapılandırdık, taksit ile ödemekteyiz. Borçlanma yapmayacağız.

Hasan Barbaros (Akıncılar köyü Belediye Başkanı)

Sadece 3 personelimiz var. 13. maaşları rahatlıkla ödeyeceğiz. Hem maaş hem 13. maaş için toplam 20 bin TL gerekiyor. Ödemelerimizi rahatlıkla yapıyoruz, yapılandırdığımız borçları da rutin ödemekteyiz.

Hayri Orçan (Tatlısu Belediye Başkanı)

Kaynağımız hazır ve ödeyebileceğiz. Toplam 30 personelimiz var. Her ay 260 bin TL maaş ödüyoruz ve 13. maaş ödemesi de an az bu tutar kadardır. Şu an borcumuz yok, borçlanmayı da düşünmüyoruz.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 12:43