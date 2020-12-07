Takla attı durdu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele- Gazimağusa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan araç önce başka bir araca çarptı, ardından toprak sete vurup takla attı. Kaza sonucu her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 13.00 sıralarında İskele- Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki RA 002 plakalı salon araç ile seyreden Olena Marchenko (E-34), Ötüken çemberine yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip, orta refüjü ayıran beton sete çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde sol şeride geçti.

Bu esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Ekaterina Malaeve (K-27) yönetimindeki NL 670 plakalı aracın sağ ön kısmına, daha sonra toprak sete çarpıp takla attı.