‘Gelin kaşıyın’ demiş

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Hakan Yaşlı isimli 48 yaşındaki güvenlik görevlisi dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 3 gündür polis hücresinde tutulan zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Zanlı iki kişinin imzaladığı toplam 100 bin liralık kefaletle serbest kaldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen teminat duruşmasında cinsel taciz olayının 6 Eylül 2020 tarihinde Aşağı Bostancı bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, saat 17.00 sıralarında Aşağı Bostancı’da Hakan Yaşlı’nın ikametgâhının garajı önünde bulunduğu sırada 8 ile 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna, cinsel organını ‘gelin kaşıyın’ demek suretiyle cinsel tacizde bulunup uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu belirtti.



Polis, zanlının şikâyet üzerine aynı gün gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC Vatandaşı olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.