Görüntüler ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşandığı iddia edilen olay hem mide bulandırdı hem de bu kadarı olmaz dedirtti. İddiaya göre; E.Ş. isimli 39 yaşındaki kadın, evine misafir olarak gelen komşusunun 15 yaşındaki kızıyla ilginç bir cinsel temas yaşadı. E.Ş., yatak odasında 15 yaşındaki kızın anüsüne, çubuk benzeri bir cismi soktu.

Ramazan Karakuş ise eşi ile genç kızın garip anlarını gizlice seyretti ve cep telefonuyla kayda aldı. 2018 yılında yaşanan olay, Ramazan Karakuş’un çektiği videoyu bir yıl sonra Nejla Karabulut’a göndermesiyle polise yansıdı. Karabulut’un görüntüleri yayması ile şu anda 17 yaşında olan genç kız polise şikâyette bulundu.

Polis, geçtiğimiz hafta videoyu çeken Ramazan Karakuş ile görüntüyü yayan Nejla Karabulut’u tutukladı.

Ancak polis, olay tarihinde genç kızın 15 yaşında olmasından dolayı E.Ş. isimli kadını da cinsel saldırı suçundan dolayı gözaltına aldı.

Ramazan Karakuş ile Nejla Karabulut dün mahkemeye çıkarılırken, E.Ş.’nin gözaltı süresinin devam ettiği belirtildi.

O anları kayda aldı



Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi, Ramazan Karakuş’un, 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde, eşi olan E.Ş.’yi, o tarihte 16 yaşından küçük olan komşusunun kızının anüsüne, çubuk benzeri bir cismi soktuğu anda gizlice kaydettiğini söyledi.Çebi, zanlının videoyu 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde, Nejla Karabulut’a gönderdiğini belirtti.Polis memuru Çebi, Kababulut’un ise videoyu, kendi eşi ile Ramazan Karakuş’un kardeşine yolladığını ifade etti.Zanlıların 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

E.Ş bugün mahkemeye çıkacak

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 4’er bin TL nakit teminat yatırması ve 2’şer kefilin, 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Öte yandan 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel saldırı suçlaması ile gözaltına alınan E.Ş.’nin bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.