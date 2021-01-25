Kuzeyde 27 vaka ve büyük acılar

Coronavirüs nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 40 yaşındaki Salih Çarka ile 56 yaşındaki Mehmet Ali Kahvecioğlu yaşamını yitirdi. Kahvecioğlu dün sabah saatlerinde, Çarka ise akşam saat 19.30 sıralarında hayata veda etti. Öte yandan yapılan testler sonucu 27 yeni vaka tespit edildi.

Kahvecioğlu ve Çarka’nın ölümüyle Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 14’e çıktı.

Çarka, şimdiye kadar Corona’dan dolayı yaşamını yitiren en genç isim oldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Mehmet Ali Kahvecioğlu'nun aort diseksiyon rahatsızlığı bulunuyordu, Salih Çarka'nın ise herhangi bir kronik rahatsızlığı yoktu.

Temaslılarını uyarmıştı

Değirmenlik sakini Çarka, 13 Ocak 2021 tarihinde test sonucunun pozitif çıkmasıyla hastaneye yatırılmıştı.

Çarka, 5 gün sonra durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınmıştı.

Salih Çarka, test sonucunun pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapıp, kendisiyle temasta bulunanları test yaptırmaları için uyarmıştı.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Değirmenlik’te anne ve babasıyla yaşayan Çarka, Çevre Dairesi’nde müfettiş olarak görev yapıyordu. Bekar olduğu öğrenilen Çarka’nın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, bugün Değirmenlik’te toprağa verilmesi bekleniyor.

27 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yapılan toplam bin 740 test sonucunda 21'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını belirtti. Pilli, dün belirtilen vakalardan 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 21 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanı Pilli, vakalardan 7 kişinin Lefkoşa, 19 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti. 24 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Dün yapılan test sayısı 1740. Dün Saptanan pozitif vaka sayısı 27. Ülke dışından gelen vaka yok. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 6. Yerel vaka sayısı 21. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 14. Dün kaybedilen hasta sayısı 2. Yapılan toplam test sayısı382 bin 135. Toplam vaka sayısı 2039. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 1784. Tedavisi devam eden vaka sayısı 241. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 56. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 182. Toplam kaybedilen hasta sayısı 14. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 12:18