2 kilo eroinin yarısı satıldı

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine operasyon yapan narkotik ekipleri, Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Murat Aykol’un evinde 300 gram eroin türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Bulunan uyuşturucunun izini süren polis, Murat Aykol’un yanı sıra ona uyuşturucu maddeyi satan Beklan Şafak Küçük, Serkan Kanatlı ve Enver Akyürek’i de yakaladı. Enver Akyürek’in aracında yapılan aramada bagajda bir kilo daha eroin ele geçirilirken, Beklan Şafak Küçük montunun cebinde ise hassas terazi bulundu.

Eroin türü uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürerken, tutuklanan zanlılar Murat Aykol, Beklan Şafak Küçük, Serkan Kanatlı ve Enver Akyürek dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Tartı aleti üzerinden çıktı

Soruşturmayı yürüten polis, 6 Kasım 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne yapılan ihbar sonucu Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartman dairesinde eroin türü uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, aynı gün saat 13.30'da söz konusu adrese gidildiğini, ev sahibi Murat Aykol’un tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, yapılan aramada ikametgâhın koridorunda bulunan deterjan dolabı içerisinde naylon poşete sarılı 300 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, gözaltına alınan Murat Aykol’un uyuşturucu maddeyi 4 Kasım tarihinde Enver Akyürek, Serkan Kanatlı ve Beklan Şafak Küçük'ten aldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, ayni gün Beklan Şafak Küçük, Serkan Kanatlı ve Enver Akyürek’in Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Bir kilo uyuşturucu bagajdan çıktı

Polis memuru, araç içerisinde ve üç zanlının üzerinde arama yapıldığını; Beklan Şafak Küçük’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi bulunduğunu açıkladı.

Polis, Serkan Kanatlı’dan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeleri 2020 yılı Ekim ayı içerisinde şu anda aranan bir şahsın yönlendirmesi ile Gazimağusa’da ismi ve soy ismi tespit edilemeyen bir şahıstan 2 kilo olarak aldıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 3 ayrı seferde Murat Aykol’a toplam 900 gram uyuşturucu verdiklerini açıkladı. Polis 2 kilo eroinden geriye kalan bir kiloluk kısmın ise Enver Akyürek’in aracının bagajında bulunduğunu ifade etti.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, aranan şahıslar, kayıp olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler olduğunu kaydeden polis, 8 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.