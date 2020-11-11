Ucuz kurtuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2019 yılının Haziran ayı içerisinde ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşini ciddi şekilde darp ederek burnunu kıran İran uyruklu sanık Mohammad Reza Ranjbaran Hesarmaskan hakkındaki dava karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” davalarından suçlu bulunarak, 4 ay hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki davaların kararını Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu okudu. Sanık Mohammad Reza Ranjbaran Hesarmaskan’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulduklarını açıklayan Toroslu, sanığın işlediği vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapislik cezası öngörülen ciddi ve vahim bir suç olduğunu kaydetti. Toroslu, bununla birlikte kişilerin vücut bütünlüğüne karşı işlenen bu tür suçların her zaman vahim suç kategorisinde değerlendirildiğini belirtti. Toroslu ayrıca, kişilerin vücut bütünlüğüne karşı işlenen bu tür suçların kişinin huzur ve güvenliğini bozması yanında toplumun huzur ve refahını da ciddi şekilde bozduğunu ve kişilerin güven duygusu içinde yaşamasını engellediğini ifade etti.

Kadına şiddet arttı

Toroslu, sanığın işlediği suçun olgularına bakıldığında kadına yönelik şiddet kapsamında değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğu ifade etti. Toroslu, kadının kendisini en çok güvende hissetmesi gereken aile birliğinde en yakını olan eşi tarafından şiddete maruz bırakılmasının kabul edilemez bir davranış şekli olduğunu vurguladı. Toroslu, ülkemizde son dönemlerde kadına şiddet meselelerinin hatırı sayılır şekilde arttığına dikkat çekti.