Altınlar kayıp

Suna ERDEN

Girne’de akrabası olan Aykut Fansa'ya ait 10 bin lira değerindeki iki altın bileziği çaldığı iddia edilen Salih Fansa hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Duruşmada Aykut Fansa’nın bileziklerinin çalındığına dair şikâyetçi olurken, şüphelendiği ismin Salih Fansa olduğunu söylediği aktarıldı. Salih Fansa’nın suçlamayı kabul etmediği, altınların bulunamadığı, kuyumculardan yapılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Girne’de yaşayan Aykut Fansa'ya eve girildiğini, yaklaşık 10 bin TL değerindeki 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bilezik çalındığını söyledi.

Fansa’nın 7 Kasım 2020 tarihinde şikâyetçi olduğunu kaydeden polis, beyanında bir süre önce Türkiye'den ülkeye geldiğini, karantina sürecinin ardından 6 Kasım 2020 tarihinde akşam saatlerinde evine döndüğünü, beraberinde getirdiği iki bileziği yatak odasındaki komedinin üzerine bıraktığını söylediğini açıkladı.

Kuyumcular araştırılıyor

Polis, Fansa’nın eve gittikten sonra temizlik yaptığını, bu sırada akrabası olan Salih Fansa'nın eve gelerek kendisine yardım ettiğini, daha sonra da ayrıldığını, bir süre sonra yatak odasında gittiğinde bileziklerin yerinde olmadığını fark ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, Salih Fansa’nın adli şubeye celp edildiğini ve kendisinden yapılan soruşturmada olay günü Aykut Fansa'yı ziyaret etmek için evine gittiğini, temizlik için kısa bir süre kendisine yardımcı olduğunu ardından evden ayrıldığını beyan ettiğini açıkladı.

Gözaltına alınan zanlı Salih Fansa’nın ikametgâhının arandığını ancak kanunsuz hiç bir şey bulunmadığını kaydeden polis, hafta sonu mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, altınların henüz bulunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini, Girne’deki kuyumculardan araştırma yapıldığını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.