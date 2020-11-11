Lefkoşa Doktor Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Servisi’nde bir süredir tedavi gören
5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin önceki gece hayatını kaybetti.
12 Ekim’de doğum günü kutlanan Halil İbrahim Yeltekin’in ölümü ailesinin yanı sıra sevenlerini acıya boğdu.
Üç çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan Yeltekin ailesi, dün saat 10.00’da çocuklarını Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verdi.
Büyük acı
Bir süredir tedavi gören 5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin yaşama veda etti
Lefkoşa Doktor Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Servisi’nde bir süredir tedavi gören
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