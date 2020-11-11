Büyük acı

Bir süredir tedavi gören 5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin yaşama veda etti

Büyük acı

Lefkoşa Doktor Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Servisi’nde bir süredir tedavi gören 
5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin önceki gece hayatını kaybetti.  
12 Ekim’de doğum günü kutlanan Halil İbrahim Yeltekin’in ölümü ailesinin yanı sıra sevenlerini acıya boğdu. 
Üç çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan Yeltekin ailesi, dün saat 10.00’da çocuklarını Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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