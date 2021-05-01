Kuzeyde 43, güneyde 676 vaka 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 43 pozitif vakaya rastlandı, can kaybı olmadı. Güney Kıbrıs’ta ise 676 yeni vaka tespit, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 9 bin 750 test sonucunda 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
14’ü Lefkoşa, 2’si Gazimağusa, 10’u Girne, 4’ü Güzelyurt’tan olan vakaların 5’i hava yoluyla ülkeye gelirken, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu ve geriye kalanların ise yerel vaka olduğu belirtildi.
Vakaların yerleşim yerlerine göre dağılımı ise şöyle:
Girne Merkez-4, Karaoğlanoğlu-1,Dikmen-2,Çatalköy -2 ,Alsancak- 1.
Gazimağusa: Yeniboğaziçi -1, Serdarlı-1.
Ülkedeki toplam vaka sayısının 6 bin 282; iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısının 5 bin 558; tedavisi devam eden vaka sayısının 693; pandemi merkezindeki hasta sayısının 113; pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısının 575; toplam kaybedilen hasta sayısının 31; yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 olduğu açıklandı.
Son 24 saat içerisinde 292 bileklik takıldığı, takip edilen toplam bileklikli sayısının 914 ve takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısının ise 1336 olduğu kaydedildi.
Güneyde 4 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs kaynaklı 4 yeni can kaybı meydana geldi.
Rum yetkililer, son 24 saatte 47 bin 621 test yapıldığını ve 676 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.
Coronavirüs nedeniyle 37, 63 ve 68 yaşındaki 3 erkek ile 75 yaşındaki bir kadın da hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 65 bin 909'a, toplam can kaybı 312'ye yükseldi.
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