Tutuksuz yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 6 ay önce 15 dakika arayla 3 kaza yapan, kan ve idrar örneklerinde uyuşturucuya rastlanan

Raef Basher Ali Elgaed hakkındaki soruşturma tamamlandı. Üniversite öğrencisi olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi. Mahkeme üniversite öğrencisi olan zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Soruşturmayı yürüten polis, 22 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasının ardından zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını belirtti.

Polis memuru, raporun 6 Nisan 2021 tarihinde ellerine ulaştığını, kan ve idrar örneklerinde hintkeneviri ve yeşil reçeteyle alınabilen iki farklı ilaca rastlandığını kaydetti.



Aranan şahıs ilan edilen zanlının 26 Nisan’da tutuklandığını kaydeden polis, Girne’deki evinde arama yapıldığını söyledi.Polis, yapılan aramada 3 gram hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan plastik öğütücünün emare olarak alındığını anlattı.Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Olayın geçmişi

Lefkoşa’da 22 Kasım 2020 tarihinde 15 dakika arayla park halindeki biri kamyonet iki araca ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) ait borulara çarparak hasar veren Raef Basher Ali Elgaed’in ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullandığı da ortaya çıkmıştı. Zanlıdan kan ve idrar örneği alınmış, tutuklu yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.