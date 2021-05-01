Bir ayda karar çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yemek pişirme sırası yüzünden pansiyon arkadaşını bıçaklayan Nijeryalı Damilare Wande Ganiyu (30) hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı açıklayan Yargıç Temay Sağer, olayın 23 Mart 2021 tarihinde saat 10.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde bulunan Başkent Pansiyonda meydana geldiğini anımsattı.



Sağer, yemek pişirme konusunda sanık ile Ventekesan Shanmuganathan arasında tartışma yaşandığını aktardı.Yargıç Sağer, çıkan tartışmada esnasında sanığın önce Shanmuganathan’ın yüzüne yumruk attığını, ardından 22 santimlik ekmek bıçağı 3 kez ensesine, 2 kez sırtına bir kez de omuzuna batırarak, yaraladığını açıkladı. Yargıç, Shanmuganathan’ın ense kısmında 3, sırt kısmında ise 2 santim kesi oluştuğunu belirtti.Yaralama olaylarının toplumda endişe ve kaygı yarattığını belirten Sağer, bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.Sağer, sanığın Shanmuganathan’a önce yumruk atmak daha sonra ensesine bıçakla vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmesini aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini anlattı.Sağer, sanık Damilare Wande Ganiyu’nun 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.