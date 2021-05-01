Uyuşturucu şüphesi

Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen trafik kazasında park halindeki iki araca çarpan sürücü Ahmad Adamu Muhammad gözaltına alındı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının kaza esnasında şüpheli tavırlar sergilediği, bu nedenle uyuşturucu testi için kan ve idrar örneği alındığı açıklandı.

Ayrıca zanlının 3 yılı aşkın bir süredir ülkede kaçak kaldığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 29 Nisan 2021 tarihinde saat 16.15 sıralarında Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde trafik kazası yaptığını söyledi.



Polis, zanlının cadde üzerinde park halinde bırakılan HD 904 ve RS 050 plakalı araçlara çarptığını açıkladı.Polis memuru, kaza sonucu yaralanan olmadığını ancak RS 050 plakalı araçta 5 bin TL, HD 904 plakalı araçta ise 2 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini aktardı.Yapılan soruşturma sonucu zanlının aracı mal sahibinden izinsiz aldığının tespit edildiğini kaydeden polis, ayrıca şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine uyuşturucu testi için kan ve idrar örneği alındığını belirtti.Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2017 Eylül ayından beri ülkede kaçak olarak bulunduğunu belirterek, teminata bağlamasını talep etti.Mahkeme, zanlıyı bir ay süreyle cezaevine gönderdi.