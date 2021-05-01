Tabancalar kayıp

Ruhsatlı tabancalarını kontrole götürmeyen Hüseyin Topsoy, mahkemelik oldu.

Yasalara göre ruhsatlı silahların yılda iki kez yetkili mercilere götürülmesi ve kontrol ettirilmesi gerekirken, zanlının 2020’den beri kurala uymadığı belirtildi.

Polis tarafından birçok kez aranmasına rağmen tabancalarını ibraz etmeyen zanlı tutuklandı. Tabancaların kayıp olduğu, zanlının çalınmış olabileceğine dair ifade verdiği belirtildi.

Hakkında “kayıtlı tabancayı ibraz etmemek ve salimen muhafaza etmemek” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.



Soruşturmayı yapan polis, zanlının adına kayıtlı iki adet tabancayı, şarjör ve mermileri, özel izin şartları gereği yılda iki kez bulunduğu bölge karakolunda kontrol ettirmesi gerektiğini belirtti.Polis memuru, zanlının 2020 yılı içerisinde defalarca arandığını, tabancasını ibraz etmesi için karakola çağrıldığını ancak gelmediğini açıkladı.Polis, zanlının 29 Nisan 2021 tarihinde tutuklandığını belirterek, ikametgâhının Güzelyurt olarak değiştiğinin öğrenilmesinin ardından evinde arama yapıldığını ifade etti. Polis, tabancaların tespit edilemediğine işaret ederek, zanlının ifadesinde çalınmış olabileceği beyanında bulunduğunu anlattı.Soruşturmanın yeni başladığına ve alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğuna dikkat çeken polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.