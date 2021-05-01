12 yıl yatacak

Suna ERDEN

Rusya’da seri tecavüz suçları işleyen, tahliye olur olmaz sahte kimlikle KKTC’ye gelen ve Girne’de 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan eski Polis Müfettişi Alexander Satlaev hakkındaki ceza kararı dün açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, darp, cinsel saldırı ve tecavüz suçundan yargılanan sanığı 12 yıl hapse mahkum etti.

Kararda 2019 yılında Girne’de yaşanan tecavüz olayının korkunç detayları aktarıldı.

Mağdur kızın bir otelde çalıştığı, sabaha karşı saat 06.30 sıralarından işten çıktığı ve yürüyerek evine gittiği belirtildi.



Sanığın genç kızı iş yerinden evine kadar takip ettiği, yaşadığı apartmana girdiği sırada saldırdığı kaydedildi.Genç kızın sanık tarafından önce ciddi şekilde darp edildiği, ardından tecavüze uğradığı açıklandı.

İşten eve kadar takip etti

Sanığın tecavüzün ardından kaçtığı, apartman sakinlerinin çığlıklar duyması üzerine dairelerinden çıktığı; genç kızın yerde yarı çıplak bir şekilde görüldüğü ifade edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın, yaşadığı travmadan dolayı bir süre hafıza kaybı yaşadığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldığı, sanığın bir soygun olayıyla ilgili tutuklandığı ve tecavüzle bağlantısı olabileceği düşüncesiyle araştırma yapıldığını kaydedildi. Genç kızdan alınan DNA örnekleriyle sanığın örneklerinin Ankara’ya gönderildiği, sonuçların geçtiğimiz Ağustos ayında polisin eline ulaştığı ifade edildi. Raporda genç kızın ceketindeki tükürük örnekleriyle, eteğindeki sperm örneklerinin sanığın DNA’sıyla örtüştüğü açıklandı.

Tüyler ürpertici

Sanık hakkında verilen ceza kararını okuyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, KKTC’de cinsel tecavüz suçlarının giderek arttığını söyledi.

Cemaller, “Ülkemizde daha önce geceleyin dahi korkmadan yürünürken, şimdi gündüz vakti böyle bir olayın yaşanması tüyler ürperticidir” dedi. Başkan Cemaller, bu tür suçların toplumda endişe yarattığını belirtti. Başkan, olayın mağdurunun 17 yaşında olduğunu, travma yaşadığını dile getirdi. Cemaller, toplumu endişeye sokan, 17 yaşındaki genç bir kıza tecavüz eden sanığı 12 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.