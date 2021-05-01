Biri satıcı ikisi alıcı

Suna ERDEN

Uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbar alan polis, 67 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda Micheal Eric Ogri, Nnadozie Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom isimli şahıslar tutuklandı.

Zanlılardan Nnadozie ile Moses, Micheal Eric Ogri’nden uyuşturucu aldıklarını itiraf etti. Üç zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında tutukluluk talep edildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 29 Nisan 2021 tarihinde zanlı Ogri’nin uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Polis, soruşturma başlattıklarını, zanlının Lefkoşa’da iki ayrı bölgede ikametgâhının bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının Kermiya’daki ikametgâhında arama yapıldığını; 41 gram ağılığında hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulduklarını ifade etti. Polis, söz konusu adreste tespit edilen Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa’nın gözaltına alındığını açıkladı.



Polis, zanlı Onyemuwa’nın uyuşturucu maddeyi zanlı Ogri’den aldığını söylediğini aktardı.Polis memuru, Ogri’nin, zanlı Nnorom’a da uyuşturucu madde sattığının öğrenildiğini vurguladı.Zanlı Nnorom’un Gönyeli’deki evinde arama yapıldığını kaydeden polis, 26 paket halinde 10 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.Ramiz, zanlının maddeleri 500 Euro karşılığında zanlı Ogri’den aldığını itiraf ettiğini bildirdi.Maddeleri satın alan zanlılar Onyemuwa ile Nnorom’un gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini dile getiren polis, zanlı Ogri’nin ise herhangi bir ifade vermediğini açıkladı.Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu, maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderilmesi gerektiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.