Trafik canavarı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu trafik kazasına neden olan Osama Talap Moh'd İsmail’in sürekli kuralları ihlal ettiği tespit edildi.

Zanlının kaza günü Girne-Lefkoşa anayolunda St. Hilarion’da 123, Boğaz radarından ise 102 kilometre hızla geçtiği ortaya çıktı.

Ayrıca zanlının son 4 ayda 10 kez radar cezası aldığı açıklandı. Soruşturma sürerken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, kazanın 28 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini hatırlattı. Fuar Kavşağında çift şeritli yolda aşırı sürat ve dikkatsiz seyreden Osama Talab Moh'd İsmail’in yönetimindeki JU 730 plakalı araç ile sol şerit içerisinde bekleyen Yusuf Çağraş’ın yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis, çarpmadan sonra yolunda devam eden JU 730 plakalı aracın Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçen Nesibe Karimova’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı aracın sol yan kısmına ön kısmı ile vurduğunu belirtti.

35 metre fren izi tespit edildi

Çarpmaya müteakip her iki aracın yol içerisinde savrulup durduğunu belirten polis, kaza sonucu yaralanan Yusuf Çagraş, PJ Nasibe Karimova ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser Karimova, Emir Karimova ile JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd İsmail’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti. Polis, acil serviste kontrolden geçirildikten sonra Nasibe Karimova ve Emir Karimova’nın taburcu edildiğini söyledi.



Polis, JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd İsmail’in taburcu edilmesinin ardından tutuklu olarak karakol hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.Yusuf Çağraş’ın sol ayak kırığı ve derin kesiler nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi yoğun bakım servisine, Miyaser Karimova’nın ise kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi servisinde tedavi altına alındığını mahkemeye aktardı.Polis, zanlının aracı süratli kullandığı güzergahtan yapıla kamera tespitinde aracı 139 KM hız ile kullandığının tespit edildiğini, ayrıca yolda 35 metre fren izi bulunduğunu açıkladı.Polis, zanlının kaza günü St. Hilarion yolunda 123, Boğaz radarından ise 102 kilometre hızla geçtiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

4 ayda 10 radar cezası

Polis, ayrıca 2021 yılı Ocak-Nisan ayları arasında zanlıya 10 kez radar cezası kesildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının aracının takıldığı 25 radarla ilgili de soruşturmanın devam ettiğini; söz konusu tarihlerde onun aracı kullanıp kullanmadığına dair araştırma yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının kullanımında bulunan aracın evrak üstündeki sahibine ulaşıldığını, yaptığı beyanda söz konusu aracı bozuk olarak sattığını ve akıbetinin ne olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca aracın sahibinin sigorta poliçesi ile ilgili kimseye yetki vermediğini beyan ettiğini açıkladı. Bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının tutukluluk süresini 4 gün daha uzattı.