Sınırda gözaltı

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yapan Suriye uyruklu Ahmed Alkhani ile Muhammed Şetuh Alayköy’de askeri yasak bölgede yakalandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Güneyde de yaşam sürdükleri tespit edilen zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatılırken, ikisi de cezaevine gönderildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 22 Mart 2021 tarihinde saat 20.05 sıralarında Alayköy’de birinci derece askeri yasak bölge olan Piyade Taburu civarından yasal olmayan yoldan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek üzereyken yakalandıklarını söyledi. Polis, görevli askerler tarafından yakalanan iki zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını kaydetti. İşlemlerin sürdüğünü, zanlıların ihraç oluncaya kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, her iki zanlıyı da 15 günde yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.