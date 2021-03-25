Dağlar beyaza büründü

Havanın soğumasıyla Trodos’a kar yağdı

Dağlar beyaza büründü
banner432

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Kıbrıs’ta, adanın güneyindeki Trodos dağlarına kar yağdı.
Cyprus Mail’in haberine göre, Rum polisi Platres, Karvuna ve Prodromo’dan Trodos’a giden yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle dün sabahtan itibaren bu yollarda dört çeker ve zincir takılı araçların seyredebileceği uyarısında bulundu.
Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı, Pedulas- Prodromo yolu ile Pedulas- Pinewood - Kakopetria yolunun trafiğe açık olduğu, fakat yolun kaygan olması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve güvenli mesafeyi aşmamaları uyarısı yapıldı.
Öte yandan şiddetli rüzgâr nedeniyle Baf Limanındaki yatlar ile balıkçı teknelerinin zarar gördüğü belirtildi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güney Kıbrıs için "Aşı Kartı" yeterli
Güney Kıbrıs için "Aşı Kartı" yeterli
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner455

banner460