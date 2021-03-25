Güneye gitmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı ile Lokmacı civarında yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan 5’i Somali, 2’si İngiliz uyruklu 7 kişi suçüstü yakalandı. Somali uyruklu şahısların Yiğitler Burcu, İngiliz uyruklu zanlıların ise Lokmacı’da yakalandığı belirtildi.

Haklarında sınır ihlali suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların ülkede ne amaçla bulundukları ve yasal statüleriyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, Somali uyruklu Fadumo Esse, Asha İsmail, Salah Abdi, Abdullahi Osman, Ahmed Adawe’nin 23 Mart 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı civarından Güney Kıbrıs’a geçmek istedikleri sırada Barış Gücü askerleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, Somali uyruklu 5 zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, İngiliz uyruklu Ben James Hines ile Benjamın Jacob Radford’un ise 24 Mart 2021 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı civarından KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtikleri esnada görevli polisler tarafından yakalandıklarını açıkladı.

Polis memuru, bir gün arayla sınırı ihlal ederken suçüstü yakalanan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlıların KKTC’de hangi amaçla bulunduklarına, yasal statülerinin ne olduğuna dair soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ifadeler alacaklarını da belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.