Yemek pişirme sırası yüzünden bıçakladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da aynı pansiyonda kalan Nijeryalı Danilare Ganiyu Wande (30) ile Hindistan uyruklu Ventekesan Shanmuganathan’ın (27) yemek pişirme sırası kavgası mahkemede sonuçlandı.

Pansiyonun ortak kullanılan mutfağında çıkan tartışmada Wande, Shanmuganathan’ı ensesinden, sırtından ve omuzundan bıçakladı.

Olayın ardından Wande gözaltına alınırken, yapılan soruşturmada ülkede kaçak kaldığı tespit edildi.

Yaralanarak hastaneye kaldırılan Shanmuganathan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak Shanmuganathan’ın da ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkınca o da gözaltına alındı.

Danilare Ganiyu Wande ile Ventekesan Shanmuganathan dün farklı suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı.

Pansiyonda olay

Soruşturmayı yapan polis, olayın 23 Mart 2021 tarihinde saat 10.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde bulunan Başkent Pansiyonunda meydana geldiğini söyledi.

Polis, yemek pişirme konusunda Wande ile Shanmuganathan arasında tartışma yaşandığını aktardı. Polis memuru, çıkan tartışmada esnasında zanlı Wande’nin önce Shanmuganathan’ın yüzüne yumruk attığını, ardından 22 santimlik ekmek bıçağı 3 kez ensesine, 2 kez sırtına bir kez de omuzuna batırarak, yaraladığını açıkladı. Polis, Shanmuganathan’ın ense kısmında 3, sırt kısmında ise 2 santim kesi oluştuğunu belirtti. Polis memuru, Ventekesan Shanmuganathan’ın aynı gün ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, acil serviste gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının da olaydan kısa süre sonra yakalandığını belirterek, ekmek bıçağının, tasarrufunda bulunduğunu kaydetti.

İkisi de kaçak

Polis, yapılan soruşturma sonucu hem Danilare Ganiyu Wande’nin hem de olayda yaralanan Ventekesan Shanmuganathan’ın ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin ortaya çıktığını kaydetti.

Polis memuru, Wande hakkında yaralamanın yanı sıra 27 Nisan 2020 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan da soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, Ventekesan Shanmuganathan hakkında da 30 Eylül 2020 yılından beri ülkede izinsiz kalma suçundan soruşturma yapıldığını ifade etti. Polis memuru, her iki zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şimdilik 2 gün tutukluluk talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.