Eşinin kemiklerini kırıyordu

Suna ERDEN

İşten ayrıldığı için kavga ettiği 30 yaşındaki eşini süpürge sapıyla darp eden İbrahim Akdağ, şikayet üzerine tutuklandı.

Eşinin şiddetine maruz kalan C.K. isimli kadın doktor kontrolünden geçirilerek, darp raporu alındı. Polis, suç aleti olarak kullanılan süpürge sapını emare olarak alırken, zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının önceki gün eşini darp ettiği ancak geçmiş yıllarda da benzer birçok suç işlediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, şiddet olayının 23 Mart 2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa’da zanlıya ait evde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının eşi C.K. ile işten ayrıldığı gerekçesiyle kavga ettiğini, sözlü tartışmayla başlayan olayın darba dönüştüğünü ifade etti. Polis memuru, zanlının plastik süpürge sapıyla eşinin sırtına birkaç kez vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini aktardı. Polis memuru, C.K.’nin 23 Mart’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, doktor kontrolünden geçirilerek, darp raporu alındığını ifade etti.

Polis, zanlının da aynı gün mahkeme emriyle tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, olay yerinde yapılan incelemede suç aleti olarak kullanılan bir metre uzunluğundaki süpürge sapının tespit edilip, emare alındığını belirtti.

Şiddete eğilimi var

Polis memuru, zanlının 23 Temmuz 2017 ile 6 Ocak 2019 tarihlerinde eşine karşı ciddi darp suçu işlediğini, ayrıca 17 Temmuz 2020’de de kavga ve rahatsızlık vermekten dolayı hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının eşine karşı işlediği ve dava aşamasına gelen suçların yanı sıra birçok kez şikayet edildiğini anlattı. C.K.’nin bazı şikâyetlerini geri çektiğini kaydeden polis, dava dosyası tazmin edilmese de karakolun kayıtlarında tutanak tutulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının eşine karşı şiddet eğilimini alışkanlık haline getirdiğinin aşikâr olduğunu ifade ederek, aktardığı bilgiler ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, polisin aktardığı iddialar, zanlının geçmişte eşine karşı işlediği suçları dikkate alarak tutuklu yargı kararı verdi. Zanlı yargılanmak üzere bir ayı geçmeyecek bir süreyle cezaevine gönderildi.