Eşinin parmağını kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da boşanma aşamasında olduğu eşiyle çocuklarının velayeti konusunda tartışan Kenan Örken’in şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Zanlının tartışma esnasında, genç kadınının elini büküp, sağ yüzük parmağını kırdığı iddia edildi.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı duruşmada eşinin parasını aldığını öne sürerek, “Paraları kurtarmak ve elinden almak için elini büktüm” diyerek kendini savundu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, zanlının, 23 Mart 2021 tarihinde, saat 18.45 sıralarında eşi M.Ö. ile çocukların kimde kalacağı hususunda tartıştıklarını söyledi. Polis, zanlının tartışma esnasında eşinin sağ elini bükerek, yüzük parmağının kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Para için yaptı

Mahkemede söz alan zanlı, “Paralarımı yürütmüştü. Paraları kurtarmak ve elinden almak için elini büktüm” diyerek kendini savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kişinin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.