Kuzeyde 60, güneyde 509 vaka, 5 can kaybı

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 9 bin 502 test sonucunda 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta ise 509 yeni vaka daha saptandı, 5 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC’de son 24 saatte 74 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı, tespit edilen pozitif vakalardan 2’sinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 9’unun daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıkladı. Açıklamaya göre, tespit edilen yerel vaka sayısı ise 49.

Vakalardan 21 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Gazimağusa, 15 kişinin Girne ve 1 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1, Cihangir-1, Marmara-1, Kanlıköy- 1 ,Çağlayan-1,Değirmenlik-1, Metehan-1, Göçmenköy-1, Gönyeli-3 ,Ortaköy-3 , Sanayi Bölgesi-1,Surlariçi-1, Haspolat-1, K.Kaymaklı-3, Taşkınköy-1.

Girne: Girne Merkez-6, Alsancak-1,Ozanköy-3 ,Karaoğlanoğlu-1 ,Çatalköy-4

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-5, Baykal-3 , Salamis Yolu-1, Larnaka Yolu-2/ Maraş-1.



Lefke: Lefke Merkez -1.Covid-19 genel durumu ise şöyle:Yapılan toplam test sayısı: 1.017.584, toplam vaka sayısı: 6463, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 5841,tedavisi devam eden vaka sayısı: 590, pandemi merkezindeki hasta sayısı: 73, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 487, tetkikleri devam eden vaka sayısı: 25,toplam kaybedilen hasta sayısı: 32, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta Coronavirüsün bilançosu giderek ağırlaşıyor.

Güney Kıbrıs'ta dün 5 yeni can kaybı oldu, 509 yeni vaka daha saptandı.

Toplam vaka sayısı 67 bin 420 olurken, 56, 61, 74 ve 81 yaşlarındaki 4 erkek hasta ile 64 yaşındaki 1 kadın hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 326'ya yükseldi.

Tedavisi süren 263 hastadan 65'inin durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.